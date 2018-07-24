Назначен новый глава Калининского района 

Депутаты районного собрания единогласно проголосовали за 39-летнего Олега Мортова за его избрание главой Калининского района Саратовской области. Ранее он возглавлял военкомат, а затем работал первым замглавы администрации и исполняющим обязанности главы района. Формальным соперником Мортова на вакантную должность являлся начальник управления ЖКХ администрации Калининского района Александр Шпаков.
Министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин выразил уверенность, что новый руководитель продолжит курс на социально-экономическое развитие муниципалитета.
Предыдущий глава района Дмитрий Алексеев в конце июня ушел в отставку и позже возглавил комитет по управлению имуществом Правительства Саратовской области.