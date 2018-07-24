Ещё
Виторган призывает рожать в разном возрасте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виторган призывает рожать в разном возрасте 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Эммануил Виторган снова переживает счастье отцовства. В феврале супруга Ирина Млодик подарила ему дочь. Малышку назвали Этель и сейчас пара на наследницу не нарадуется. Более того, Виторган до сих пор в таком восторге, что призывает «людей самого разного возраста рожать».
После рождения дочери в феврале Виторган с супругой недолго были в декретном отпуске и в скором времени вместе отправились на гастроли. Зато сейчас счастливое семейство отдыхает в Юрмале и Эммануил Гедеонович не нарадуется на маленькую дочь.
Как заявил актер журналистам, для него Этель — уникальная девочка. «Мы ей так благодарны за появление на этот свет! Так что я призываю людей самого разного возраста рожать. Будущее должно быть обязательно!», — сказал Виторган в интервью изданию Dni.ru. Между прочим, после рождения малышки актер был так растроган, что даже заплакал.
Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)
15 Июл 2018 в 1:13 PDT  78-летний артист уточнил, что они с женой долго думали о ребенке, к сожалению какое-то время медики категорически отказывались обсуждать с Млодик перспективу рождения малыша. Но в один прекрасный день стало ясно, что Ирина может стать мамой и женщина сразу же поспешила воспользоваться шансом.
Кстати, родители для Этель практически ничего не покупали — родные и друзья не скупились на подарки для малышки. А помогает ухаживать малышкой мать Ирины, которая по такому случаю специально прилетела из Берлина, сестра Млодик и конечно же няня.
Клео.Ру: последние новости
Бунт Меган Маркл: несладкая жизнь Розенбаум болен раком Сергей Шнуров станет новым "Холостяком"?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий109
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест65
Оксана Шачко оставила предсмертную записку80
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии100
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков104
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение