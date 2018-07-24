Виторган призывает рожать в разном возрасте

Эммануил Виторган снова переживает счастье отцовства. В феврале супруга Ирина Млодик подарила ему дочь. Малышку назвали Этель и сейчас пара на наследницу не нарадуется. Более того, Виторган до сих пор в таком восторге, что призывает «людей самого разного возраста рожать».

После рождения дочери в феврале Виторган с супругой недолго были в декретном отпуске и в скором времени вместе отправились на гастроли. Зато сейчас счастливое семейство отдыхает в Юрмале и Эммануил Гедеонович не нарадуется на маленькую дочь.

Как заявил актер журналистам, для него Этель — уникальная девочка. «Мы ей так благодарны за появление на этот свет! Так что я призываю людей самого разного возраста рожать. Будущее должно быть обязательно!», — сказал Виторган в интервью изданию Dni.ru . Между прочим, после рождения малышки актер был так растроган, что даже заплакал.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)

15 Июл 2018 в 1:13 PDT 78-летний артист уточнил, что они с женой долго думали о ребенке, к сожалению какое-то время медики категорически отказывались обсуждать с Млодик перспективу рождения малыша. Но в один прекрасный день стало ясно, что Ирина может стать мамой и женщина сразу же поспешила воспользоваться шансом.

Кстати, родители для Этель практически ничего не покупали — родные и друзья не скупились на подарки для малышки. А помогает ухаживать малышкой мать Ирины, которая по такому случаю специально прилетела из Берлина, сестра Млодик и конечно же няня.