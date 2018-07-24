Чего больше от деятельности Сергея Собянина — вреда или пользы?

В сентябре москвичи вновь будут выбирать мэра города. «Собеседник» посмотрел на Москву глазами ее жителей и подвел итоги 8-летнего правления Сергея Собянина . Что можно отнести к бесспорным достижениям градоначальника, а на что лучше бы глаза не глядели?

цифры

Порядка 12,5 млн человек постоянно проживают в столице. Это 12% от всего населения России

12% россиян, живущих в регионах, хотели бы переехать в Москву.

+ Градостроительная эпоха

Едва Собянин занял кресло мэра Москвы, он тут же объявил о начале градостроительной революции. Она продолжается и по сей день. В 2015-м стартовала программа «Моя улица», в рамках которой заметно изменился городской облик: некоторые улочки сделали полностью пешеходными, где-то расширили тротуар, высадили деревья, поставили лавочки и фонари в едином стиле. Всего за несколько лет работы программы было благоустроено 108 столичных улиц. Городскому бюджету за все время благоустройства такая красота обошлась по меньшей мере в 244 млрд руб.

Отдельный плюс в благоустройстве города при Собянине — переформатирование бывших фабрик в культурные кластеры: так, на Бадаевском пивзаводе теперь проводят концерты, а на «Серпе и молоте» — регулярные мастер-классы и образовательные лекции для всей семьи.

+ Парки

Обновление и строительство парков — вот что поистине нравится и москвичам, и приезжим. Что ни выходные или праздники — практически в каждом столичном парке проходят культурные мероприятия и образовательные программы.

Расходы столицы на парки превосходят бюджет любого города-миллионника в стране. В прошлом году в рамках программы «Развитие городской среды» на зоны отдыха было выделено по меньшей мере 50 млрд руб. На один из самых известных теперь парков столицы — «Зарядье» — потратили порядка 27 млрд рублей. Но, похоже, он того стоил.

— Какая красота! И лежаки есть, и кино на свежем воздухе посмотреть можно… У нас в Ярославле некуда пойти погулять: в нашем парке на Даманском острове только ржавые аттракционы, — восторженно заявили гости из Ярославля, плывя на теплоходе по Москве-реке мимо ЦПКиО им. Горького.

Международный проект «Зарядье» был открыт в День города в прошлом году: строили его (на месте бывшей гостиницы «Россия») целых 3 года. После того как парк наконец открылся, выяснилось: якобы посетители бегали по газонам и уничтожили порядка 10 тысяч растений. Долго потом разбирались, что это было. Но в результате парк пришелся по душе москвичам и приезжим: сегодня там не протолкнуться — посетители выстраиваются в очереди, чтобы сфотографироваться на «парящем мосту», и скупают отнюдь не дешевые билеты (890 руб. для взрослого) на короткометражные фильмы «Полет над Москвой» и «Машина времени».

+ Соцпакет

Если спросить у пенсионера или у многодетных родителей, чем хороша жизнь в Москве, они отметят — льготы и столичные надбавки к пенсии (их до сих пор народ называет «лужковскими»).

Действительно, многие москвичи получают пенсию или пособие на детей несколько выше, чем жители других городов. Но и жизнь здесь, прямо скажем, не из дешевых.

В Москве проживают 3 млн пенсионеров, и сегодня средняя пенсия по городу составляет 17,5 тыс. руб. (а в целом по России — 8,7 тыс. руб.).

С этого года сильно выросли ежемесячные пособия на ребенка в малообеспеченных многодетных семьях — до 6–15 тыс. руб. Есть льготы на проезд детей в транспорте, на питание в школах и детсадах и т.д. Повышены выплаты и инвалидам.

+ — Парковки

Платные парковки, которые начали вводить еще в 2013 году в центре Москвы, давно уже разрослись до окраин города. Теперь парковаться — и не только в центре — настоящее транжирство, которое могут потянуть не все. Вообще, содержать машину в столице стало настолько дорого, что многие пересаживаются на общественный транспорт.

Некоторые плюсы в этом нелюбимом москвичами начинании есть: платная парковка, выделенные полосы для автобусов и 15 новых станций метро хотя и не избавили город от пробок, но все-таки немного их уменьшили. Более того, несмотря на то, что в городе за восемь лет прибавилось машин примерно на 1,5–2 млн, скорость движения на дорогах не упала (а власти уверяют, что даже выросла на 15%). Пользоваться общественным транспортом тоже стало удобнее: автобусы ходят быстрее и регулярнее, а табло на остановках у метро по большей части работают.

Предвыборная утечка

Недавно в сеть утекла методичка, обучающая волонтеров избирательного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина, как правильно агитировать народ. «Не для раздачи избирателям, — гласит подпись на первой странице. — Методические рекомендации по окончании изучения подлежат возврату в штаб кандидата».

Раздавать такое москвичам было бы действительно рискованным занятием, поскольку материалы, представляющие свод «подвигов» мэра в формате «мифы и реальность» — своеобразный собянинский каминг-аут. Там четко обозначены проблемы, созданные им в столице, и даны оптимистичные разъяснения: на самом деле все совсем не так, а очень даже радужно и празднично.

// инфографика: «Собеседник»

— Исторический облик

Только слепой не заметил: после того как к власти в городе пришел Собянин и взялся перекраивать тротуары на свой лад, даже небольшой дождик, на который ранее никто бы не обратил внимания, теперь вызывает в городе потоп. То есть ливневая канализация явно показалась мэру излишеством. В собянинской же методичке утверждается, что Москву затапливало и ранее. И вообще, всему виной изменившийся климат и более частые и обильные осадки. При этом не уточняется, что ранее для затопления столицы необходим был продолжительный тропический ливень.

А вот чего в методичке нет вовсе, так это коврового сноса памятников архитектуры, старинных зданий — в общем, уничтожения исторического облика Москвы. Среди них, например, стадион «Динамо». К слову, незадолго до сноса объект внезапно сменил статус памятника регионального значения на просто «достопримечательное место». Вместе со стадионом был уничтожен прилегающий к нему парк. Теперь на их месте высится жутковатая гигантская и безликая, как весь новодел, «ВТБ Арена».

Собственно, процесс уничтожения облика города продолжается. Один из наиболее нашумевших случаев — снос главного дома усадьбы Неклюдовой на Малой Бронной в мае прошлого года. На защиту исторического здания вышли жители, которых жестоко разогнала полиция. Пикеты, митинги, письма и петиции никак не изменили ситуацию.

А в августе прошлого года «Архнадзор» и ВООПИиК обвинили кураторов программы «Моя улица» в том, что она наносит непоправимый ущерб памятникам: исторические здания идут под снос, а археологические находки, обнаруженные во время перестройки города, просто уничтожаются.

— На данный момент снесено уже 159 строений, — уточняет координатор «Архнадзора» Андрей Новичков. — Причем это только те адреса, которые нам удалось отследить. На самом деле масштабы скорее всего больше. Мы в особые «заслуги» Собянина выносим то, что при нем стал возможен снос Соборной мечети возле «Олимпийского». Историческое здание заменили гигантским новоделом. А департамент культурного наследия Москвы не довел до конца ни одного разбирательства по поводу незаконного сноса. Никто из собственников не был привлечен к ответственности. Нас часто спрашивают: а при чем здесь Собянин, если собственник здания сносит его втихаря? Отвечаем: когда вопрос доходит до правительства Москвы , оно этот незаконный снос легализует на заседании Градостроительной земельной комиссии (ГЗК). (К слову, создал эту комиссию в 2010-м именно Собянин. — Ред.)

По словам градозащитника, спасти от сноса им удалось пока только Шуховскую башню. Ценой довольно больших усилий: проводили пикеты, привлекали огромное количество известных людей и т.д.

В плане строительного издевательства над городом и жителями Собянин обладает потрясающей тефлоновостью. Это неоднократно подтверждалось в ходе многочисленных строительных конфликтов в городе — и история со строительством жилого дома в парке «Дубки» на севере Москвы, и конфликт в парке «Дружба», и противостояние в Покровском-Стрешнево — сотни их. На протесты жителей власти никак не реагируют.

— Больной вопрос

Можно долго расхваливать ремонт столичных поликлиник, удобство электронной записи на прием к врачу и даже колл-центры, благодаря которым можно вызвать педиатра на дом…

Но, увы, все это не исправит катастрофическую ситуацию, которая сложилась в столичных медучреждениях в связи с жесткой «оптимизацией».

За последние годы были резко сокращены (или вовсе уничтожены) многие больницы. Так, жители двух столичных районов (более 200 тысяч человек) — Преображенское и Богородское — вовсе остались без больниц (есть только психиатрическая). И это, пожалуй, уже за гранью здравого смысла.

По мнению президента Лиги защиты врачей Семена Гальперина, команда Собянина и зам. мэра Москвы по вопросам соцразвития Леонида Печатникова попросту приватизирует столичное здравоохранение.

— Благодаря оптимизации, чтобы получить сегодня бесплатную медпомощь, нужно приложить множество усилий, потратить столько времени и нервов, что можно заболеть еще больше, — невесело констатирует Гальперин. — В итоге россияне, которые месяцами не могут получить талон к врачу, чтобы тот за 10 минут их хотя бы осмотрел, а не заполнял бумаги, уходят в платную медицину. Она по карману далеко не каждому. Между тем госучреждения сокращаются и ликвидируются, все передается в руки частникам.

Сейчас в Москве всего 86 взрослых, детских и специализированных больниц. В 2010-м их было 232. Заметно сократилось и число амбулаторий: с 1337 (в 2010-м) учреждений до порядка 450 (вместе с филиалами и стоматологическими поликлиниками) в 2018-м. Правда, в этом году обещают все же открыть 3 больницы и 8 поликлиник.

— Парки. ВДНХ

Весной 2016-го с легкой руки мэра на ВДНХ вырубили голубые ели селекции Ивана Ковтуненко, украшавшие центральную аллею и фонтан «Каменный цветок». Эти деревья были выведены в питомнике Нальчика и высажены в конце 1950-х. По мнению мэра, прекрасные ели «разрослись», «утратили декоративность» и «портят вид». Вместо уничтоженных исторических деревьев город закупил немецкие липы по 557,8 тыс. руб. за экземпляр. Общая сумма контракта составила 45,5 млн руб.

Как выяснили эксперты Центра антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» , в питомниках Подмосковья такие липы продаются по цене до 32 тыс. руб. за штуку. А если отечественная растительность совсем не устраивает, в питомниках Германии имеется подходящий товар по 200 тыс. руб. Эксперты, анализируя контракт на сайте госзакупок, пришли к выводу, что «заказчик установил базовую стоимость одной липы 128 тыс. руб., после чего умножил цену в 4,69 раза, применив коэффициент к накладным расходам и сметной прибыли». Как заявил юрист ЦАП Алексей Карнаухов , «с учетом завышения цены такие действия имеют признаки преступления по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)».

Но все это, однако, не отменяет вопрос: зачем было уничтожать ели, срок жизни которых в природе достигает 300 лет?

Вообще, своими представлениями о прекрасном мэр не перестает удивлять горожан. Чего стоит украшение парков и скверов искусственными цветами в кладбищенском стиле, фонтанами и другими малыми архитектурными формами и прочей жутью. Но венцом декораторства стали пластиковые сакуры, появившиеся на улицах Москвы этой весной. На их закупку и установку ушло свыше 400 млн руб.

// инфографика: «Собеседник»

Реновация без овации

Этой, пожалуй, одной из самых резонансных программ нельзя однозначно поставить плюс или минус. По доле ветхого и аварийного жилья Москва занимает одно из последних мест (всего лишь 82-е место, по данным Росстата ) среди российских регионов. Так что в срочной реновации скорее нуждаются другие крупные города, например Красноярск Пермь . Но у них нет такого богатого бюджета…

Что же касается москвичей, то их мнения за реновацию и против нее резко разделились. Многим улыбается получить новое жилье, так как они и впрямь ютятся в домах, вот-вот готовых стать аварийными. Другие не хотят покидать свои пятиэтажки, их вполне устраивают эти квадратные метры. Они опасаются, что из добротных кирпичных домов будут выселены в бетонные многоэтажки. Что вместо рассмотрения вариантов квартир (как было в спешно сворачиваемой и незавершенной лужковской программе переселения) им будут предложены варианты — получение равнозначной (метр в метр) жилплощади или отдельно доплачивать за каждый лишний метр. Что новый дом явно будет не в 300 метрах от старого, так как в указанном радиусе никакое новое строительство в районах пятиэтажек попросту невозможно.

Зимой состоялось первое переселение по программе реновации — в Измайлово. Жильцов нескольких пятиэтажек переселили в новостройку неподалеку. В дом, который предназначался для очередников и «аварийщиков». Никто из жильцов знаменитых измайловских бараков, находящихся в нескольких минутах ходьбы, квартиры в нем не получил. Попутно выяснилось: стоимость дополнительных квадратных метров для желающих местами превышает рыночную. Более того, под одну из площадок для реновации в районе было решено снести отличный детский реабилитационный центр, в котором несколько лет назад прошел капремонт.

Ежегодно в Москве строится более 3 млн кв. м жилья. Застройщики сдают в эксплуатацию примерно 85% жилья в год. Остальные 15% возводятся на деньги городского бюджета. Муниципальные квартиры предоставляются льготным категориям граждан. Право на первоочередное получение жилья имеют инвалиды, учителя, многодетные семьи, сотрудники прокуратуры и т.д. Согласно данным Мосстата, на конец 2016-го на учете нуждающихся в жилье стояло порядка 73 тысяч семей. Квартиры в 2016-м получили лишь 1,3 тыс. семей.

Сейчас жилье получают те, кто стоит в очереди на общих основаниях с 1990-го.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №28-2018 под заголовком «Такие крайние мэры: от любви до ненависти».