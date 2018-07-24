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Пенсионные изменения сегодня необходимы — Суханов
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Пенсионные изменения сегодня необходимы — Суханов 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
«Пенсионные изменения сегодня необходимы — это понимает большинство», — считает координатор Нижегородского эксперт-клуба Александр Суханов, комментируя планируемые изменения в пенсионной системе России.
«Квалифицированная рабочая сила всегда нужна. И не важно, сколько человеку лет. Если есть подготовка и опыт — работа будет. Если опыт отсутствует, подготовка не соответствует, возможности участия в трудовой активной деятельности ограничены — человек не будет востребован, даже если ему 20, 30 или 40 лет. Изменения в пенсионной системе позволят оказаться людям старшего возраста необходимыми в обществе дольше. Быть нужными», — подчеркнул Суханов.
Говоря о предпосылках изменений в пенсионной системе, Суханов обосновывает их с экономической точки зрения.
«Это экономические причины. Можно с ними соглашаться, или не соглашаться, нравятся они, или не нравятся — суть остается простой: в том виде, в котором сегодня существует пенсионная система, она ежегодно дотируется из госбюджета. В условиях преодоления кризисных явлений, наши резервные фонды, по сути, истрачены. Политики делают то, что сегодня необходимо», — сказал Александр Суханов.
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