Пенсионные изменения сегодня необходимы — Суханов

«Пенсионные изменения сегодня необходимы — это понимает большинство», — считает координатор Нижегородского эксперт-клуба Александр Суханов , комментируя планируемые изменения в пенсионной системе России

«Квалифицированная рабочая сила всегда нужна. И не важно, сколько человеку лет. Если есть подготовка и опыт — работа будет. Если опыт отсутствует, подготовка не соответствует, возможности участия в трудовой активной деятельности ограничены — человек не будет востребован, даже если ему 20, 30 или 40 лет. Изменения в пенсионной системе позволят оказаться людям старшего возраста необходимыми в обществе дольше. Быть нужными», — подчеркнул Суханов.

Говоря о предпосылках изменений в пенсионной системе, Суханов обосновывает их с экономической точки зрения.

«Это экономические причины. Можно с ними соглашаться, или не соглашаться, нравятся они, или не нравятся — суть остается простой: в том виде, в котором сегодня существует пенсионная система, она ежегодно дотируется из госбюджета. В условиях преодоления кризисных явлений, наши резервные фонды, по сути, истрачены. Политики делают то, что сегодня необходимо», — сказал Александр Суханов.