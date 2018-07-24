Участники кинофестиваля в Ессентуках открыли детские игровые комнаты в городской больнице

ЕССЕНТУКИ , 24 июля. / ТАСС /. Три детских игровых комнаты оборудованы и открыты во вторник в Ессентукской городской детской больнице в рамках благотворительной программы Первого открытого кинофестиваля популярных киножанров «Хрустальный Источник», который проходит в эти дни в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод, передает корреспондент ТАСС.

Светлана Тома, Тамара Глоба. "У фестиваля есть большая детская программа, и те фильмы, которые мы привезли для детей, идут в кинотеатрах пяти городов Кавказских Минеральных Вод бесплатно. Пожалуй, в рамках кинофестиваля удалось самое главное — не забывать о детях. Поэтому сегодняшняя акция для меня как для человека — самая дорогая в программе фестиваля", — рассказал ТАСС президент — генеральный продюсер фестиваля, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис . Поздравить детей в этот день также пришли деятели кино и телеведущие, в том числе Яна Поплавская

Детскую больницу и поликлинику в Ессентуках капитально отремонтировали, в 2016-2017 годах в реконструкцию вложили около 69 млн рублей. Детские игровые комнаты в больницах уже действуют в Ставрополе Пятигорске , всего за четыре года этого проекта открыли более 300 таких комнат. «У нас есть небольшая статистика: игровые комнаты способствуют выздоровлению детей», — сказала представитель благотворительного фонда «Детский киномир» Эльмира Морозова.

Замминистра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая отметила, что кинофестиваль имеет еще и социальную направленность, что подтверждает сегодняшнее мероприятие. «Очень приятно видеть здесь детей, которые с удовольствием приняли этот подарок

Комната станет одним из этапов лечения», — сказала она.

По ее словам, Ставрополье уже подготовило свои предложения по участию в нацпроекте развития детского здравоохранения, предполагается улучшение материальной базы, приобретение нового оборудования. Детские медучреждения имеются во всех территориях Ставропольского края, в основном как структурные подразделения местных центральных больниц. Также действует 15 больниц, предназначенных специально для детей. «В ближайшее время будет решаться вопрос о детских поликлиниках в моногородах, крупная реконструкция ждет краевую детскую больницу», — рассказала замминистра.