За рекламу онлайн-казино знаменитостей могут наказать работами в реабилитационных центрах

«Реклама онлайн-казино, как и сами такие услуги, в нашей стране находятся под запретом. Знаменитости, рекламирующие запрещённые в России услуги, ведут себя аморально — они зарабатывают не на последний кусок хлеба, а просто хотят получить ещё больше денег. При этом целевая аудитория онлайн-казино — как правило, люди, спускающие всю зарплату на азартные игры в Сети», — сказала Воропаева. По её словам, Молодёжный парламент поддерживает предложение сенатора Эдуарда Исакова об увеличении штрафов и назначении обязательных исправительных работ участникам рекламы онлайн-казино. «Эти актёры языком поработали — пусть потом поработают метлой и лопатой, может быть, задумаются, что надо рекламировать, а что нет», — заявил Исаков 24 июля на пленарном заседании Совета Федерации . В свою очередь, спикер палаты Валентина Матвиенко дала поручение Комитету Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству вместе с сенатором Эдуардом Исаковым проработать это предложение.

По мнению Марии Воропаевой, знаменитостей, нарушающих закон, можно было бы наказывать исправительными работами в реабилитационных центрах. «С тем, чтобы эти звёзды работали с людьми, которые зачастую и являются активными пользователями онлайн-казино», — пояснила она.

Ранее Молодёжный парламент при Госдуме разработал законопроект о досудебной блокировке рекламы онлайн-казино Роскомнадзором