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За рекламу онлайн-казино знаменитостей могут наказать работами в реабилитационных центрах
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За рекламу онлайн-казино знаменитостей могут наказать работами в реабилитационных центрах 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Молодёжном парламенте при Госдуме поддержали инициативу сенатора Эдуарда Исакова наказывать знаменитостей исправительными работами за рекламу онлайн-казино. Более того, звёзд можно было бы направлять на работы в реабилитационные центры, рассказала «Парламентской газете» председатель палаты Мария Воропаева.
«Реклама онлайн-казино, как и сами такие услуги, в нашей стране находятся под запретом. Знаменитости, рекламирующие запрещённые в России услуги, ведут себя аморально — они зарабатывают не на последний кусок хлеба, а просто хотят получить ещё больше денег. При этом целевая аудитория онлайн-казино — как правило, люди, спускающие всю зарплату на азартные игры в Сети», — сказала Воропаева. По её словам, Молодёжный парламент поддерживает предложение сенатора Эдуарда Исакова об увеличении штрафов и назначении обязательных исправительных работ участникам рекламы онлайн-казино. «Эти актёры языком поработали — пусть потом поработают метлой и лопатой, может быть, задумаются, что надо рекламировать, а что нет», — заявил Исаков 24 июля на пленарном заседании Совета Федерации. В свою очередь, спикер палаты Валентина Матвиенко дала поручение Комитету Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству вместе с сенатором Эдуардом Исаковым проработать это предложение.
По мнению Марии Воропаевой, знаменитостей, нарушающих закон, можно было бы наказывать исправительными работами в реабилитационных центрах. «С тем, чтобы эти звёзды работали с людьми, которые зачастую и являются активными пользователями онлайн-казино», — пояснила она.
Ранее Молодёжный парламент при Госдуме разработал законопроект о досудебной блокировке рекламы онлайн-казино Роскомнадзором.
«Законопроект сейчас дорабатывается, в сентябре мы заново внесём его на рассмотрение думского Комитета по информполитике», — пояснила Воропаева. Молодые парламентарии также направили обращение в ФАС с просьбой привлечь к административной ответственности рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, за участие в съёмках рекламы известного онлайн-казино. «Ответ от ведомства будет получен приблизительно к концу лета», — отметила глава молодёжной палаты.
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