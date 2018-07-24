Представители Минпромторга России приняли участие в открытии роботизированного завода по производству сырокопченых колбас

Процесс изготовления колбасных изделий на предприятии контролируется роботами, что практически полностью исключает контакт людей с продуктами. Группой «Черкизово» впервые применена концепция «Индустрии 4.0». Связанные в одно целое роботы, искусственный интеллект, датчики и программное обеспечение вместе образуют так называемую кибер-физическую систему. Завод работает под управлением самой последней версии системы SAP S4\HANA, которая включает в себя автоматизацию как производственных, так и финансовых процессов.

«Роботизированные системы в совокупности с производством оборудования последнего поколения, а также применением передовых технологий при изготовлении, хранении и упаковке продуктов питания и напитков позволят выйти российскому пищевому машиностроению на принципиально новый уровень», — отметил директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой

С целью стимулирования автоматизации процессов производства пищевых продуктов, в том числе с применением роботов и других элементов модульных платформ, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации продолжает оказывать поддержку приобретения машин и оборудования для пищевых и перерабатывающих производств в рамках следующих мер:

закупка со скидкой в размере не менее 15% от цены (постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 547);

приобретение в кредит по льготным процентным ставкам (постановление Правительства РФ от 17 февраля 2018 г. № 163);

покупка пилотных партий средств производств на льготных условиях (постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 634).

Справочно

На новом заводе будет производиться до 30 тысяч тонн готовой продукции в год. Инвестиции в проект уже составили около 7 млрд рублей. С вводом комплекса в эксплуатацию Группа «Черкизово» обеспечит более 30% всех сырокопченых колбас российского производства.