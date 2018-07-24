Представители Минпромторга России приняли участие в открытии роботизированного завода по производству сырокопченых колбас 

Кашира (Московская область), 17 июля. — Представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации приняли участие в церемонии торжественного открытия полностью роботизированного завода по производству сырокопченых колбас.
На мероприятии также присутствовали Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, Губернатор Московской области Андрей Воробьев, основатель Группы «Черкизово» Игорь Бабаев, генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов, а также посол Испании в России Игнасио Ибаньес.
Процесс изготовления колбасных изделий на предприятии контролируется роботами, что практически полностью исключает контакт людей с продуктами. Группой «Черкизово» впервые применена концепция «Индустрии 4.0». Связанные в одно целое роботы, искусственный интеллект, датчики и программное обеспечение вместе образуют так называемую кибер-физическую систему. Завод работает под управлением самой последней версии системы SAP S4\HANA, которая включает в себя автоматизацию как производственных, так и финансовых процессов.
«Роботизированные системы в совокупности с производством оборудования последнего поколения, а также применением передовых технологий при изготовлении, хранении и упаковке продуктов питания и напитков позволят выйти российскому пищевому машиностроению на принципиально новый уровень», — отметил директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой.
С целью стимулирования автоматизации процессов производства пищевых продуктов, в том числе с применением роботов и других элементов модульных платформ, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации продолжает оказывать поддержку приобретения машин и оборудования для пищевых и перерабатывающих производств в рамках следующих мер:
закупка со скидкой в размере не менее 15% от цены (постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 547);
приобретение в кредит по льготным процентным ставкам (постановление Правительства РФ от 17 февраля 2018 г. № 163);
покупка пилотных партий средств производств на льготных условиях (постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 634).
Справочно
На новом заводе будет производиться до 30 тысяч тонн готовой продукции в год. Инвестиции в проект уже составили около 7 млрд рублей. С вводом комплекса в эксплуатацию Группа «Черкизово» обеспечит более 30% всех сырокопченых колбас российского производства.