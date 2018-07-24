Нападающий системы «Локомотива» продолжит карьеру в QMJHL 

Нападающий системы «Локомотива» Ярослав Лихачёв продолжит карьеру в клубе юниорской лиги Квебека «Гатино-Олимпик», информирует официальный сайт клуба QMJHL. Сообщается, что 16-летний форвард в середине августа примет участие в лагере новичков команды.
В минувшем сезоне молодой нападающий забросил 16 шайб и сделал 24 результативные передачи в 40 матчах регулярного чемпионата России до 17 лет. Также хоккеист выступал за «Локо-Юниор» в Национальной молодёжной хоккейной лиге. В «регулярке» он принял участие в 15 играх и набрал 17 (7+10) очков, в 8 играх плей-офф на счету игрока 8 (3+5) баллов.
Также в сезоне-2017/18 Ярослав провёл 10 международных матчей за сборную России до 17 лет.