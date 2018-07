О чем будет 8 сезон «Американской истории ужасов»?

Как всегда, шоураннеры сериала делятся с фанатами крупицами информации, которые путают, пугают и интригуют, но не дают ни малейшего намека на то, что же мы увидим в итоге.

«Я хотел бы двигаться в будущее, не очень далекое, но я никогда такого не делал, так что будущее ждет нас!»

Чуть позже создатель шоу развеял слухи о том, что действие будет происходить в космосе или через несколько столетий — действие нового сезона начнется 6 октября 2019 года. Первой объявленной темой восьмого сезона была «Радиоактивность». Нас ждет постапокалипсис! И, скорее всего, после ядерной войны.

A new trademark has been filed for American Horror Story: Radioactive. Could this be the name of the next season of the hit show on FX? @AHSFX #AHS #Radioactive pic.twitter.com/HZLZCo3UMC

— HHNRumors.com (@HHNRumors) 13 марта 2018 г.

Фанаты сериала уверены, что сценаристы вдохновлялись речью президента Джона Кеннеди (от 6 октября 1961 года), в которой он призывал американцев строить укрытия от атомных бомб. 15 июня Райан официально объявил, что новый сезон «Американской истории ужасов» официально станет кроссовером первого и третьего — «Дом-убийца» и «Шабаш».

The Coven/Murder House AHS crossover season won't be happening next year…because it's happening THIS YEAR. AHS #8 WITCHES RULE THIS SEPTEMBER

— Ryan Murphy (@MrRPMurphy) 14 июня 2018 г.

Актрисы сериала, Эмма Робертс Сара Полсон , тоже поделились интересными новостями. Во-первых, героиня Робертс, погибшая ведьма Мэдисон Монтгомери из «Шабаша», вернется:

Публикация от Emma Roberts (@emmaroberts)

17 Июн 2018 в 2:20 PDT «Сюрприз, сволочи. Спорю, вы думали, что больше меня не увидите».

Полсон лишь добавила огня, написав: «Хочу, чтобы вы знали — я думаю, что наш первый сценарий 8 сезона самый лучший… не могу дождаться, когда вы это увидите». Кстати, Сара и Эван Питерс в этом сезоне попробуют себя также в качестве режиссеров.

20 июля официально объявили окончательное название восьмого сезона — «Апокалипсис».

Публикация от American Horror Story (@ahsfx)

20 Июл 2018 в 12:18 PDT Вероятнее всего, ведьмы из «Шабаша» будут противостоять «отродью зла» — ребенка призрака Тейта и живой женщины Вивиан, рожденного в первом сезоне шоу и названного «предвестником апокалипсиса».

Напоминаем, что премьера восьмого сезона сериала «Американская история ужасов» состоится 12 сентября 2018 года