Ещё
Мужская сборная России обыграла Бразилию на ЧМ по пляжному гандболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужская сборная России обыграла Бразилию на ЧМ по пляжному гандболу 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Российский стадион
Мужская сборная России по пляжному гандболу завершила групповой этап чемпионата мира, который проходит в Казани, победой над командой Бразилии, со счётом 2:0 (16:13, 22:21). 11 очков принёс команде Егор Кочура, 10 — Роман Калашников.
Одержав две победы в трёх проведённых матчах в группе D, российские гандболисты-пляжники уверенно вышли в плей-офф со второго места в подгруппе. Первенствовали шведы, которые впервые участвуют в чемпионате мира и накануне нанесли поражение хозяевам (1:2).
Пляжный гандбол. Чемпионат мира. Казань Мужчины. Группа D. Третий тур  Россия — Бразилия — 2:0 (16:13, 22:21).
Чемпионат.com: последние новости
Папян и Едисултанов проведут бой 28 июля Букмекеры: Дьяченко разгромит Плипыч в первом круге турнира в Наньчане Трансфер Малкома в «Рому» сорвался из-за «Барселоны»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину124
Крымский мост начал отделяться от Крыма611
Россиян спасут от увольнений91
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след193
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение