Мужская сборная России обыграла Бразилию на ЧМ по пляжному гандболу 

Мужская сборная России по пляжному гандболу завершила групповой этап чемпионата мира, который проходит в Казани, победой над командой Бразилии, со счётом 2:0 (16:13, 22:21). 11 очков принёс команде Егор Кочура, 10 — Роман Калашников.
Одержав две победы в трёх проведённых матчах в группе D, российские гандболисты-пляжники уверенно вышли в плей-офф со второго места в подгруппе. Первенствовали шведы, которые впервые участвуют в чемпионате мира и накануне нанесли поражение хозяевам (1:2).
Пляжный гандбол. Чемпионат мира. Казань Мужчины. Группа D. Третий тур Россия — Бразилия — 2:0 (16:13, 22:21).