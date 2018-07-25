Мужская сборная России обыграла Бразилию на ЧМ по пляжному гандболу

Мужская сборная России по пляжному гандболу завершила групповой этап чемпионата мира, который проходит в Казани , победой над командой Бразилии , со счётом 2:0 (16:13, 22:21). 11 очков принёс команде Егор Кочура, 10 — Роман Калашников

Одержав две победы в трёх проведённых матчах в группе D, российские гандболисты-пляжники уверенно вышли в плей-офф со второго места в подгруппе. Первенствовали шведы, которые впервые участвуют в чемпионате мира и накануне нанесли поражение хозяевам (1:2).