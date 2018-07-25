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Глава СПЧ назвал ситуацию с пытками заключенных системной проблемой
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Глава СПЧ назвал ситуацию с пытками заключенных системной проблемой 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РАПСИ
ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов назвал ситуацию с пытками заключенных сотрудниками колоний системной проблемой и считает, что в этой ситуации следственные органы и прокуратура недорабатывают.
Во вторник Федотов вместе с первым замдиректора ФСИН Анатолием Рудым и региональным уполномоченным по правам человека Сергеем Бабуркиным посетили ярославскую колонию, где были выявлены пытки к заключенному.
"Конечно, это системная проблема, потому что она проявляется в самых разных учреждениях. И поэтому нужны системные меры борьбы с этим. Но, к сожалению, мы видим, что и следственные органы недорабатывают, прокуратуры недорабатывает, ведомственные проверки, к сожалению, не всегда бывают эффективны тоже. Поэтому нужно строже подходить к выявлению подобных безобразий", — сказал Федотов во время рабочей поездки в Воронеж журналистам.
По его словам, пока он не собирается в брянскую колонию, где был выявлен новый случай пыток заключенного сотрудником ФСИН.
На прошлой неделе резонанс в обществе вызвало видео с избиением заключенного, опубликованное "Новой газетой". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники избиения установлены. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую оценку» работе начальников бывшего следователя, который в прошлом году не дал ход делу о пытках в колонии.
На фоне скандала в Ярославле стало известно, что в минувшее воскресенье умер осужденный в брянской колонии. Позже региональный главк СК РФ сообщил о задержании заместителя дежурного помощника начальника колонии, который подозревается в насилии к заключенному, в результате которого тот скончался. ФСИН объявила о создании по всей России специальных комиссий по проверке всех случаев применения насилия к заключенным за прошедший год.
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