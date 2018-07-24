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Эксперт пояснил, зачем Крыму нужна постановка авто на воинский учет
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Эксперт пояснил, зачем Крыму нужна постановка авто на воинский учет 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. В планах Минобороны сделать «военнообязанными» все автомобили россиян нет ничего особенного, учитывая участившиеся разведывательные операции стран НАТО у берегов Крыма. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный обозреватель Александр Хроленко.
Ранее "Известия" сообщили, что Минобороны РФ разработало проект, который предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей страны, которые могут быть переданы военным в случае введения в стране военного положения. Согласно документу, на воинский учет встанут все транспортные средства, которые используются для перевозки пассажиров и имеют не более восьми мест для сидения, однако в первую очередь речь идет об отечественных внедорожниках.
"Глядя на регулярные полеты разведывательных самолетов США, Великобритании и других стран НАТО мимо Крыма и Краснодарского края, назвать наше время абсолютно мирным и стабильным сложно. К боевым действиям нужно готовиться не после их начала, а предварительно", — считает эксперт.
По мнению Хроленко, каждый владелец авто должен быть уверен, что если его машина будет повреждена или уничтожена, он полностью получит денежную компенсацию. Он также напомнил, что во времена Советского Союза был подобный закон, предусматривающий мобилизацию всех возможностей страны для вооруженной защиты.
"В настоящее время речь не идет о поголовном отборе у населения мотоциклов, седанов. Речь идет о внедорожниках, которые в той или иной степени могут пригодиться на начальном этапе развертывания войсковой группировки. Когда летают пули, взрываются снаряды, на бензоколонках отсутствует топливо, прежде всего человек думает, как сохранить свою жизнь, а не о том, как спасти своего железного коня от мобилизации в армию", — заключил военный обозреватель.
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