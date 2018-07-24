В Мурманске приведут в порядок «исторические» жилые дома

Их ремонт начался в 2017 году в рамках региональной программы капитального ремонта. На зиму был сделан технологический перерыв, чтобы не нарушать технологию, и в мае 2018 года ремонт возобновился. Его ведут две компании, имеющие допуск на проведение реставрационных работ — «РСК» ( Мурманск ) и «Веста-2С» ( Санкт-Петербург ). Три здания, где требовался лишь ремонт кровли, уже сданы.

— Все работы по планам-графикам, которые они представили заказчику и в министерство, будут закончены и будут приниматься с сентября по октябрь. Ни один дом в октябрь переходить не будет, — подчеркнул Владимир Гноевский

Сложность заключается в том, что ремонтировать такие дома гораздо сложнее, чем обычные многоэтажки. Необходимо не только привести здания в порядок, но и сохранить их исторический облик.

— В некоторых домах буквально рушились кирпичные стены, — сообщил Сергей Осенин, руководитель отдела строительного надзора компании, которая ведет надзор за ходом работ по договору с региональным Фондом капремонта. — Сейчас все это восстанавливается по проектам, которые выполнила санкт-петербургская проектная организация. Особенность таких работ в том, что применяются более качественные, дорогие и редкие стройматериалы. Кроме того, такие здания имеют архитектурные особенности: декоративные балконы, лепнина, пояса и другие элементы. Все это тоже надо восстанавливать. В некоторых домах приходится возиться с каждым окном, потому что вокруг них тоже лепнина.

Многие мурманчане сомневаются в том, что за три оставшихся месяца удастся закончить работы на всех домах, поскольку на некоторых из них строительные леса стоят пустыми. Но представители стройнадзора отмечают, что этот срок вполне реален.

— Работы продолжаются на 24 домах, где необходим ремонт фасадов, — добавил Сергей Осенин. — Чтобы закончить ремонт домов культурного наследия до 1 октября, времени вполне достаточно, если решить проблему нехватки квалифицированных рабочих. Дополнительный набор строителей в Мурманской области уже ведется.

Кстати

Вопрос ремонта «исторических» зданий в Мурманске, построенных в 30-50-х годах минувшего столетия, оказался очень сложным и стал одной из причин провала программы капремонта жилья в областном центре в 2015 году. Из 243 зданий, которые планировалось отремонтировать, работы были закончены только в 95 домах. Их ремонт стоит приблизительно в три раза дороже, чем работы в обычном жилье. Кроме того, исторические здания в принципе невозможно отремонтировать в течение одного года.

Здания высотой в семь этажей построены еще до войны и выполнены в стиле советского арт-деко. Старожилы помнят, как в доме работали лифтеры. Раньше пользовались лифтами только на подъем, вниз спускались пешком.

При замене лифтов выяснилось: в домах довоенной постройки лифтовые шахты не соответствуют современным стандартам. Иными словами, установить там стандартный лифт невозможно. Для них пришлось заказывать «эксклюзивные» подъемники.