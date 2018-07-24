10 миллионов за гибель сына

10 миллионов рублей — именно во столько оценила моральный ущерб жительница Суздаля Любовь Белан, чей 17-летний сын погиб в ночь с 3 на 4 марта во время проведения «Суворовско-Ушаковских сборов».

Мы уже сообщали об этой трагической истории. Напомним, что 11-классник Данила Белан был вызван на 4-дневные «Суворовско-Ушаковские сборы», в которых принимали участие 250 старшеклассников из Суздальского района. В последний день сборов взрослые руководители устроили «грандиозную пьянку». Поздно ночью им вздумалось перевезти макеты оружий из школы на базу. При этом за руль семерки посадили школьника — Данилу Белана. На одном из перекрестков села Павловское в «Жигули» врезался внедорожник «Хендай» и Данила погиб.

Как позже скажет следователям Евгений Ильинский, которому принадлежат «Жигули», машину Даниле он подарил. При этом руководитель сборов, старший прапорщик Николай Юдин попытался переложить с себя вину на других. Цитата: «У меня даже мысли не было, что они куда-то поедут. Я-то думал, они все вместе, на кухне. Но он (Евгений) уже в это время, как я уже потом узнал, неплохо выпивший был».

Родители Белана в ночь трагедии приехали в Павловскую школу, где проходили сборы, и устроили допрос с пристрастием взрослых руководителей. Но они, как говорится, лыка не вязали, и с трудом понимали, что происходит. Удивительно, как вообще допустили к работе с детьми вышеупомянутого владельца «Жигулей» Ильинского, ведь, как выяснилось, у него имеется судимость.

Следственный комитет возбудил уголовные дела сразу по двум статьям УК РФ — 293 (Халатность) и части 3 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Правда, суды по уголовным делам пока не начались.

Мать погибшего подростка Любовь Белан, тем временем, обратилась в Суздальский районный суд с гражданским иском о взыскании с организаторов «Суворовско-Ушаковских сборов» компенсации за причиненный моральный ущерб в размере 10 миллионов рублей. Среди ответчиков значатся администрация Суздальского района, Русская Православная Церковь и Павловская школа.

Отметим, что никто из представителей ответчиков на судебное заседание не явился, но, с позволения прокурора, дело было рассмотрено в их отсутствии.

Полный перечень ответчиков, кстати, еще предстоит уточнить. Родители Белана и их адвокаты отыскали номер официальной газеты администрации Суздальского района «Суздальская новь», в которой перечислены все организаторы сборов. Но вот беда, многие из них не числятся в реестрах, как зарегистрированные юридические лица.

Например, в качестве организатора была заявлена Владимиро-Суздальская епархия, но ее, как выяснилось, не существует. Зато есть Владимирская епархия. Также не удалось отыскать «концы» некоторых других организаторов, таких, как Суздальское и Переславское казачество, Суздальское благочиние, Синодальный отдел по взаимодействию с ВС, РОО «Московские суворовцы» и др.

Адвокаты истца ходатайствовали в суде об официальном запросе в администрацию Суздальского района, с целью уточнения полного перечня организаторов «Суворовско-Ушаковских сборов». Все они будут привлечены в качестве ответчиков. Судья Ольга Кондратьева данное ходатайство удовлетворила. Заседание суда продолжится 18 сентября.

Мы будем следить за развитием событий.