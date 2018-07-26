В Волгограде реконструируют нижнюю террасу Центральной набережной

Волгограде объявлен конкурс по отбору организации, которая проведет реконструкцию нижней террасы Центральной набережной.

По данным пресс-службы городской администрации, подрядчику предстоит отремонтировать верхнюю пешеходную эстакаду, причал №15 у концертного зала филармонии, подпорные стены и лестничные марши. Кроме того, здесь будет разбит парк площадью 16,5 гектара с летним амфитеатром, установлены удобные скамейки, парковое освещение, построены фонтаны. Напомним, в настоящее время продолжаются строительные работы на верхней террасе набережной. Здесь проходит реставрация пропилеев и ротонды. Специалисты уже восстановили на них лепнину по архивным документам и покрасили. Добавим, обновление волгоградской набережной будет проходить и в этом году, и в течение последующих нескольких лет.