Politico: Науэрт прочат место Сандерс в Белом доме

По словам двух источников, недавно назначенный заместитель руководителя аппарата Белого дома по коммуникациям Билл Шайн незаметно начал спрашивать друзей и коллег о том, кто может заменить Сандерс, если она уйдет в ближайшие месяцы. Однако позже Шайн отрицал эту информацию, похвалив Сандерс и назвав ее «командным игроком».

Politico рассказывает со ссылкой на бывших и нынешних помощников президента США Дональда Трампа, что на данный момент никаких решений о преемниках не принималось, однако неофициальный шорт-лист уже появляется,

Отмечается, что в верхней части списка располагается официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт. Издание поясняет, что Науэрт впечатлила помощников Белого дома своими выступлениями в Госдепартаменте. Несколько человек, близких к Белому дому, указали на то, что Трамп сохранил благосклонное расположение к Науэрт даже тогда, когда президент поменял свое отношение к бывшему госсекретарю Рексу Тиллерсону.

В пользу Науэрт говорит ее опыт работы на телеканале Fox News , ее близкие отношения с Трампом, способностью оставаться на связи и сохранять спокойствие под давлением, рассказал Politico источник, близкий к Белому дому.

Науэрт не ответила на запрос комментария. Однако она сказала коллегам, что не уверена, захочет ли она эту работу.