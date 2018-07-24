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Politico: Науэрт прочат место Сандерс в Белом доме
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Politico: Науэрт прочат место Сандерс в Белом доме 

Газета.Ru 20 минут назад
Несмотря на то, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не планирует уходить в отставку, в США начинает формироваться негласный список потенциальных кандидатов, которые могли бы заменить ее на этом посту. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на интервью около десятка нынешних и бывших чиновников администрации и других лиц, близких к президенту США Дональду Трампу.
По словам двух источников, недавно назначенный заместитель руководителя аппарата Белого дома по коммуникациям Билл Шайн незаметно начал спрашивать друзей и коллег о том, кто может заменить Сандерс, если она уйдет в ближайшие месяцы. Однако позже Шайн отрицал эту информацию, похвалив Сандерс и назвав ее «командным игроком».
Politico рассказывает со ссылкой на бывших и нынешних помощников президента США Дональда Трампа, что на данный момент никаких решений о преемниках не принималось, однако неофициальный шорт-лист уже появляется,
Отмечается, что в верхней части списка располагается официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт. Издание поясняет, что Науэрт впечатлила помощников Белого дома своими выступлениями в Госдепартаменте. Несколько человек, близких к Белому дому, указали на то, что Трамп сохранил благосклонное расположение к Науэрт даже тогда, когда президент поменял свое отношение к бывшему госсекретарю Рексу Тиллерсону.
В пользу Науэрт говорит ее опыт работы на телеканале Fox News, ее близкие отношения с Трампом, способностью оставаться на связи и сохранять спокойствие под давлением, рассказал Politico источник, близкий к Белому дому.
Науэрт не ответила на запрос комментария. Однако она сказала коллегам, что не уверена, захочет ли она эту работу.
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