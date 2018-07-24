Курский «Авангард» начинает и проигрывает

В стартовом матче чемпионата ФНЛ 2018 — 2019 года, прошедшем на «Трудовых резервах», курские футболисты уступили ярославскому «Шиннику» — 1:2 Новый сезон в Курске 17 июля открывался матчем «Авангард» — «Шинник». Игра пошла под знаком повторения незабываемого апрельского полуфинала Кубка России

Тогда куряне, при переполненных трибунах «Трудовых резервов» переигравшие «Шинник» (1:0), вырвали путёвку в Волгоград на финал.

В преддверии новой встречи главный тренер ярославцев Александр Побегалов не скрывал, что намерен отплатить за кубковое поражение, помешавшее его команде вписать своё имя в футбольную историю страны как финалиста второго по значимости российского турнира.

И реванш удался. В первой же атаке ярославцы открыли счёт — Евгений Стешин головой отправил мяч в ворота хозяев.

Пропущенный мяч курян не смутил. Подопечные Игоря Беляева завладели инициативой, к исходу получаса встречи заработали пенальти и отыгрались. Пенальти уверенно реализовал новобранец команды Александр Касьян . Правда, перед перерывом ярославцы могли выйти вперёд, но попали мячом в перекладину.

Относительно равная игра в первой половине предполагала, что и оставшееся время пройдёт в обоюдоострой борьбе. Однако после перерыва ярославцы выглядели намного интереснее, но главное — опаснее. На 56-й минуте образцовую атаку Ярославля точным ударом завершил Ишхан Гелоян . В оставшееся время гости скорее могли довести дело до крупной победы, чем хозяева — отыграться.

Заключительный игровой отрезок мог стать бенефисом Сергея Самодина, известного по выступлениям за многие клубы Премьер-лиги. Именно Самодин отдал голевой пас Гелояну, а в первом тайме он же зарядил мяч в перекладину. Туда же пришёлся ещё один удар Самодина при счёте 2:1 в пользу «Шинника». А на закуску Самодин заработал для Ярославля ещё и пенальти, который не реализовал Низамутдинов. Выручил свою команду голкипер «Авангарла» Никита Чагров

Поведя в счёте, «Шинник» усилил давление на ворота курян. Тренерский штаб вовремя это заметил и выпустил на замену столпа обороны прошлого сезона Аслана Дашаева . Неясно, почему Дашаев вообще остался в запасе. По данным «КИ», никаких повреждений у него не было. Как бы там ни было, с выходом Дашаева порядка у ворот Чагрова стало намного больше, и счёт больше не изменился, хотя, надо признать, «Шинник» в Курске победил закономерно.

Подводя итоги матча (за игрой следили 1200 зрителей), можно сказать, что стартовал «Авангард» не очень убедительно. Например, в дебютном матче прошлого сезона куряне на выезде сыграли вничью с нижегородским «Олимпийцем».

Впрочем, чемпионат ФНЛ только начался и времени, чтобы найти свою игру, у Беляева и К ещё вагон и маленькая тележка.

23 июля в Москве куряне встречались со «Спартаком-2». К моменту сдачи номера в печать результат встречи ещё не был известен.

Глас народа

После завершившегося в России Чемпионата мира по футболу первая официальная игра «Авангарда» в новом сезоне — самая обсуждаемая тема в сетях.

Например, вот что пишет на сайте болельщиков «Авангарда» mick-vvv: «… проблемы в обороне у нас были заметны ещё в первом тайме. Не всегда уверенно играл Гоцук, не очень надёжно играл Саша Войнов, Никита Тимошин , увы, вообще провёл очень неудачный матч, видимо, не набрал ещё нужную форму после травмы».

А главный сюрприз — незаменимый ранее Дашаев — в запасе. Бывалый считает: «Вот этот сюрприз и сыграл с нами злую шутку».