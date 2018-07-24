Директор ФОК «Южный» отсудил у члена ОП компенсацию морального вреда

Член общественной палаты Саратовской области Евгений Малявко должен будет выплатить компенсацию морального вреда директору ФОК «Южный» Геле Цуцкиридзе, который пострадал от его рукоприкладства. Такое решение вынес 12 июля Ленинский районный суд.

Как рассказал корреспонденту ИА «Свободные новости» сам пострадавший, согласно этому решению, председатель комиссии по спорту, физической культуре, туризму и патриотическому воспитанию обязан заплатить Цуцкиридзе компенсацию в размере двух тысяч рублей.

Напомним, столкновение между общественником и директором ФОКа произошло еще в октябре 2016 года. На видео камер наблюдения попал момент, когда мужчина, похожий на члена ОП Евгения Малявко, пытался пройти на территорию спортивного комплекса, однако, встретив сопротивление Гелы Цуцкиридзе, ударил противника ногой и проник внутрь.

В январе 2017 года в отношении члена Общественной палаты был составлен протокол об административном правонарушении, однако в течение полутора лет дело так и не было передано в суд. Позже, по словам Цуцкиридзе, участковый полицейский, составлявший протокол, заявил о его потере.

В июне 2018 года Гела Цуцкиридзе подал в Ленинский районный суд иск с требованием компенсации морального вреда за нанесенные побои. По его словам, за прошедшие слушания Малявко так и не появился в зале суда, поэтому решение было вынесено без него.

«Я доволен решением. Хоть какая-то справедливость восторжествовала», — прокомментировал Цуцкиридзе.

Напомним, противостояние директора ФОК «Южный» и членов областной Общественной палаты началось еще в середине 2015 года. ОП неоднократно совершала рейды в ФОК и выступала с критикой в адрес руководства комплекса.

В декабре 2016 года владелец ФОКа обращался к тогдашнему начальнику ГУ МВД по Саратовской области Сергею Аренину с заявлением, в котором просил привлечь к уголовной ответственности председателя Общественной палаты Александра Ландо и члена палаты Евгения Малявко. Он обвинял их в мошеннических действиях, личной заинтересованности и коррупции.

«Я Америку не открою, сказав, что по всем частным предприятиям ходят люди от общественной палаты и предлагают свои денежные условия, и если ты не согласен — тебе создадут невыносимые условия», — заявил Гела Цуцкиридзе корреспонденту «Газеты недели в Саратове ».

Также Цуцкиридзе рассказал, что в конце июня Октябрьский мировой суд оштрафовал одного из инспекторов саратовского управления Роспотребнадзора за проведение незаконных проверок на территории ФОКа.

Отметим, согласно базе данных по решениям Ленинского районного суда, иск Цуцкиридзе к Малявко был удовлетворен частично.