«Приличных не оказалось». Все присутствовавшие на заседании саратовские депутаты-единороссы одобрили повышение пенсионного возраста

Ранее автор Telegram-канала «Театр взрослого зрителя» предполагал, что двое представителей партии не стали голосовать за непопулярные меры.

«Выберите из 30 депутатов двух приличных людей», — предложили авторы канала и разместили фотографии депутатов-единороссов, находивших в зале заседаний облдумы.

«На самом деле, «приличных людей» среди этих 30 депутатов не оказалось. Все голосовали «за», просто техника сработала плохо», — сообщил источник в политических кругах региона.

Мы обратились к зампреду областной думы Ольге Алимовой , чтобы прояснить ситуацию. Как рассказала Алимова, двое депутатов из фракции «Единая Россия» написали специальные заявления, чтобы их голоса за пенсионную реформу учли отдельно. Электронная система не учла голоса депутатов-единороссов Анастасии Ребровой и Александра Романова . У Ребровой кнопка при голосовании не сработала, так как была нажата раньше. У Романова возникли проблемы с электроникой на стадии обсуждения. Его микрофон отказывался отключаться, и спикер облдумы попросил техников отключить прибор принудительно.

Отметим, что в Саратовской областной думе до сих пор не ответили на официальный запрос редакции «Свободных новостей», в котором мы просили предоставить данные о количестве депутатов, пропустивших заседание, и пофамильном распределении голосов по законопроекту о пенсионной реформе. Такие списки не предоставили и депутатам от партии КПРФ . При этом информационно-аналитический отдел областной думы потребовал от редакции опровергнуть информацию об анонимности голосования по вопросу пенсионной реформы.