«Приличных не оказалось». Все присутствовавшие на заседании саратовские депутаты-единороссы одобрили повышение пенсионного возраста 

Все присутствовавшие на заседании Саратовской областной думы представители фракции «Единой России» проголосовали за принятие законопроекта о пенсионной реформе, стало известно ИА «Свободные новости».
Ранее автор Telegram-канала «Театр взрослого зрителя» предполагал, что двое представителей партии не стали голосовать за непопулярные меры.
«Выберите из 30 депутатов двух приличных людей», — предложили авторы канала и разместили фотографии депутатов-единороссов, находивших в зале заседаний облдумы.
«На самом деле, «приличных людей» среди этих 30 депутатов не оказалось. Все голосовали «за», просто техника сработала плохо», — сообщил источник в политических кругах региона.
Мы обратились к зампреду областной думы Ольге Алимовой, чтобы прояснить ситуацию. Как рассказала Алимова, двое депутатов из фракции «Единая Россия» написали специальные заявления, чтобы их голоса за пенсионную реформу учли отдельно. Электронная система не учла голоса депутатов-единороссов Анастасии Ребровой и Александра Романова. У Ребровой кнопка при голосовании не сработала, так как была нажата раньше. У Романова возникли проблемы с электроникой на стадии обсуждения. Его микрофон отказывался отключаться, и спикер облдумы попросил техников отключить прибор принудительно.
Отметим, что в Саратовской областной думе до сих пор не ответили на официальный запрос редакции «Свободных новостей», в котором мы просили предоставить данные о количестве депутатов, пропустивших заседание, и пофамильном распределении голосов по законопроекту о пенсионной реформе. Такие списки не предоставили и депутатам от партии КПРФ. При этом информационно-аналитический отдел областной думы потребовал от редакции опровергнуть информацию об анонимности голосования по вопросу пенсионной реформы.
По имеющимся данным, в начале заседания отсутствовали депутаты Александр Анидалов, Павел Артемов, Юлия Ермакова, Сергей Курихин, Леонид Писной, Сергей Суровов, Михаил Ткаченко, Дмитрий Ханенко, Максим Шихалов, Иван Чепрасов и Леонид Чернощеков. Чуть позже Шихалов, Чепрасов и Писной пришли в зал заседаний и даже приняли участие в дискуссии.
Открыто высказались против принятия законопроекта представители оппозиционных фракций — Зинаида Самсонова (СР), Станислав Денисенко (ЛДПР), Дмитрий Пьяных (ЛДПР), Ольга Алимова (КПРФ), Николай Бондаренко (КПРФ), Владимир Есипов (КПРФ) и Александр Нараевский (КПРФ).
А от фракции «Единой России» в момент голосования присутствовали: Владимир Агафонов, Олег Алексеев, Алексей Антонов, Андрей Беликов, Ольга Болякина, Николай Бушуев, Вячеслав Володин, Андрей Воробьев, Иван Дзюбан, Владимир Капкаев, Гагик Киракосян, Евгений Ковалев, Роман Ковальский, Николай Кузнецов, Иван Кузьмин (спикер), Юлия Литневская, Алевтина Лосина, Алексей Наумов, Дмитрий Петров, Леонид Писной, Анастасия Реброва, Вадим Рогожин, Александр Романов, Александр Санинский, Николай Семенец, Сергей Харьков, Анатолий Ципящук, Иван Чепрасов, Дмитрий Чернышевский и Максим Шихалов.
Подробнее о заседании Саратовской областной думы, где обсуждали резонансный вопрос, читайте в разделе«Газета недели в Саратове».