В Саратове в пропаже люков обвинили несовершеннолетних 

В Заводском районе Саратова направлено в суд дело двоих 17-летних юношей, обвиненных в краже крышек от канализационных колодцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
По версии следствия, 31 января этого года молодые люди украли крышки, установленные на колодцах ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в Крымском тупике. Похищенное они собирались сдать в чермет. Ущерб оценен в сумму 7110 рублей.
Кроме того, ночью 10 апреля один из обвиняемых у дома №9 по 2-му Кавказскому тупику напал на 20-летнего местного жителя и отобрал у него четыре тысячи рублей.
Уголовное дело о кражах и грабеже будет рассмотрено по существу в Заводском районном суде.
Напомним, проблема изоляции подземных коммуникаций является насущной для Саратова. Замначальника управления прокуратуры Саратовской области Александр Баринов возложил ответственность за отсутствие крышек на колодцах на должностных лиц органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.