В Саратове в пропаже люков обвинили несовершеннолетних

В Заводском районе Саратова направлено в суд дело двоих 17-летних юношей, обвиненных в краже крышек от канализационных колодцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области

По версии следствия, 31 января этого года молодые люди украли крышки, установленные на колодцах ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в Крымском тупике. Похищенное они собирались сдать в чермет. Ущерб оценен в сумму 7110 рублей.

Кроме того, ночью 10 апреля один из обвиняемых у дома №9 по 2-му Кавказскому тупику напал на 20-летнего местного жителя и отобрал у него четыре тысячи рублей.

Уголовное дело о кражах и грабеже будет рассмотрено по существу в Заводском районном суде.