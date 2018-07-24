Председатель Общественной палаты через журналистов обратился к главе Саратова

Власти Саратова должны принять активное участие в восстановлении традиции шефства над большим десантным кораблем «Саратов» в Севастополе . С таким заявлением выступил председатель Общественной палаты региона Александр Ландо на состоявшейся сегодня, 17 июля, пресс-конференции, посвященной предстоящему празднованию Дня ВМФ.

«Я бы хотел через журналистов обратиться к городским властям и напомнить, что этот корабль носит название «Саратов». Поэтому, кому как не им, в первую очередь нужно выстроить свои взаимоотношения с Севастополем, с кораблем, его руководством и матросами. Эти шефские связи не должны забываться. По морям бороздит такой корабль с таким названием «Саратов». Об этом, к сожалению, позабыли, и держится [всё] на одном лишь энтузиазме отдельных людей. Это неправильно, и я думаю, что нас услышат, повернуться лицом к озвученной проблеме. Нужно подарить какие-то сувениры и город в состоянии переговорить с бизнесом, который откликнется на такие просьбы. Это святое дело поддержать Военно-морской флот в лице коллектива корабля и той бригады, которая там служит», — отметил Ландо.