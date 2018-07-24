Ещё
Председатель Общественной палаты через журналистов обратился к главе Саратова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Председатель Общественной палаты через журналистов обратился к главе Саратова 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 23 минуты назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Власти Саратова должны принять активное участие в восстановлении традиции шефства над большим десантным кораблем «Саратов» в Севастополе. С таким заявлением выступил председатель Общественной палаты региона Александр Ландо на состоявшейся сегодня, 17 июля, пресс-конференции, посвященной предстоящему празднованию Дня ВМФ.
«Я бы хотел через журналистов обратиться к городским властям и напомнить, что этот корабль носит название «Саратов». Поэтому, кому как не им, в первую очередь нужно выстроить свои взаимоотношения с Севастополем, с кораблем, его руководством и матросами. Эти шефские связи не должны забываться. По морям бороздит такой корабль с таким названием «Саратов». Об этом, к сожалению, позабыли, и держится [всё] на одном лишь энтузиазме отдельных людей. Это неправильно, и я думаю, что нас услышат, повернуться лицом к озвученной проблеме. Нужно подарить какие-то сувениры и город в состоянии переговорить с бизнесом, который откликнется на такие просьбы. Это святое дело поддержать Военно-морской флот в лице коллектива корабля и той бригады, которая там служит», — отметил Ландо.
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»: последние новости
Капкаев не пожелал выступить против повышения стоимости проезда в Саратове В Саратове в пропаже люков обвинили несовершеннолетних В Саратовской области повысят зарплату членам комиссий ПДН
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой96
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов152
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции220
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков34
Трампа пересадят в российский самолет6
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение