Саратовцам предлагают до ноября плавать в Хвалынск и Балаково

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области объявило о проведении аукциона по организации водных перевозок пассажиров. Соответствующий электронный аукционбыл объявленна портале госзакупок вчера, 16 июля.

Тендер направлен на курирование скоростных судов по маршруту «Саратов-Балаково-Хвалынск». Хотя ранее, глава комитета по туризму правительства области Виктория Бородянская заявила, что круизы затронут и Вольск

Как следует из документа, начальная цена аукциона составляет 25,7 миллиона. Подать заявки на участие можно до 3 августа, сами торги пройдут позже — 6 августа.

«С момента заключения контракта по 04.11.2018 года. Выполнение 100 рейсов (50 круговых рейсов). Не более 2 (двух) круговых рейсов в день», — указано в условиях контракта, не учитывая желания пассажиров путешествовать по холодной Волге.

Предполагалось, что круизы «одного дня» по маршрутам Саратов — Балаково, Саратов — Вольск и Саратов — Хвалынск будут построены по типу комплексных туров, включающие обед, экскурсии и проезд на теплоходе. Без учета стоимости перевозки, цена тура составит от 550 до 600 рублей.

Ранее, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Сергей Балакин рассказал, что возможность открытия маршрута рассматривалась на 15 июня. По словам чиновника, ЗАО «Пассажирское речное управление» выиграло конкурс на обеспечение перевозок, оказавшись единственным претендентом.