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Саратовцам предлагают до ноября плавать в Хвалынск и Балаково
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Саратовцам предлагают до ноября плавать в Хвалынск и Балаково 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 30 минут назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области объявило о проведении аукциона по организации водных перевозок пассажиров. Соответствующий электронный аукционбыл объявленна портале госзакупок вчера, 16 июля.
Тендер направлен на курирование скоростных судов по маршруту «Саратов-Балаково-Хвалынск». Хотя ранее, глава комитета по туризму правительства области Виктория Бородянская заявила, что круизы затронут и Вольск.
Как следует из документа, начальная цена аукциона составляет 25,7 миллиона. Подать заявки на участие можно до 3 августа, сами торги пройдут позже — 6 августа.
«С момента заключения контракта по 04.11.2018 года. Выполнение 100 рейсов (50 круговых рейсов). Не более 2 (двух) круговых рейсов в день», — указано в условиях контракта, не учитывая желания пассажиров путешествовать по холодной Волге.
Предполагалось, что круизы «одного дня» по маршрутам Саратов — Балаково, Саратов — Вольск и Саратов — Хвалынск будут построены по типу комплексных туров, включающие обед, экскурсии и проезд на теплоходе. Без учета стоимости перевозки, цена тура составит от 550 до 600 рублей.
Ранее, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Сергей Балакин рассказал, что возможность открытия маршрута рассматривалась на 15 июня. По словам чиновника, ЗАО «Пассажирское речное управление» выиграло конкурс на обеспечение перевозок, оказавшись единственным претендентом.
«Между тем самперевозчик, у которого, как уверял Сергей Балакин, есть интерес, еще в марте выставил свои суда «Метеор» и «Восход»на продажу. Наладить скоростное сообщение по Волге собирался балаковский предпринимательИван Петров, но в обещаниях чиновников провести тендер он быстро разочаровался. Оба судна давно красуются в объявлениях на Avito, правда, без указания конкретной цены», — отметило издание «Бизнес-вектор».
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»: последние новости
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