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Сенаторы проконтролируют, как авиакомпании выполняют обещание о снижении цен на билеты
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Сенаторы проконтролируют, как авиакомпании выполняют обещание о снижении цен на билеты 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Члены Совета Федерации летом сравнят цены на авиабилеты с ценами, которые были установлены на момент принятия поправок об ужесточении правил провоза багажа. Такое решение принято в ответ на предложение сенатора Владимира Полетаева.
В октябре 2017 года Совет Федерации принял изменение в правила провоза багажа во время авиаперелётов, которые подразумевают ужесточение условий для бесплатного провоза, пояснил парламентарий. Авиакомпании тогда заверили парламентариев, что будут снижать цены на билеты и «будут ориентированы на клиента» при досмотре багажа.
В январе 2018 года Федеральная антимонопольная служба сообщила, что цены на авиабилеты не снизились.
«Предлагаю в летний период сравнить в регионах цены на авиабилеты сейчас и на момент принятия поправок об ужесточении правил провоза багажа. И по итогам мониторинга правоприменительной практики провести большое совещание в Совфеде при участии больших авиакомпаний по данной теме», — сказал Владимир Полетаев.
Палата регионов приняла решение, что совещание в ходе осенней сессии будет проведено Комитетом Совета Федерации по экономической политике.
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