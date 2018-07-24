Помогут ли инвестиционные квоты российским рыбопромышленникам 

Миллиардные контрактыДля рыбной отрасли 2018 год стал переломным. Начал действовать новый механизм распределения квот — теперь они распределяются не на 10 лет, как было раньше, а на 15, и 20-процентная доля общедопустимого улова зарезервирована под инвестиционные квоты. Из этого резерва 75 процентов направлены на строительство судов, а остальные 25 — на создание береговых рыбоперерабатывающих мощностей. В апреле на аукционе распределялись «флотские» квоты на треску и пикшу для Карелии, Архангельской и Мурманской областей. Кроме того, разыгрывались квоты на минтай для дальневосточных компаний. По его итогам рыбопромышленники заключили контракты с российскими судостроительными заводами на строительство 33 рыбопромысловых судов общей стоимостью около 110 миллиардов рублей и 10 рыбоперерабатывающих фабрик на Дальнем Востоке, в которые предполагается вложить более 15 миллиардов. Еще один аукцион распределелил квоты под строительство рыбофабрик Северного бассейна, подразумевающих лов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях. Победителями аукциона стали 8 компаний, которые намерены построить на Северо-Западе 8 предприятий рыбопереработки разной мощности — от 8 до 50 тонн в сутки. Как сообщили в одном из крупных рыбопромышленных холдингов Мурманска, входящие в него компании намерены построить шесть морозильных траулеров-процессоров по проекту 170701, передовых не только для отечественной, но и для мировой рыбопромышленной индустрии. Общий объем инвестиций мурманчан в обновление флота составит более 21 миллиарда рублей, а закладка первого судна намечена на третий квартал 2018 года. Заказы на постройку серии рыболовных судов получили верфи Петербурга и Ленинградской области. Что касается переработки, то на Северо-Западе появятся 12 новых рыбоперебатывающих предприятий, из которых шесть предполагается построить в Мурманской области. Чем больше судов, тем меньше рыбы?Эксперты отмечают неоспоримость пользы инвестиционных квот для развития судостроения и рыбопереработки. Но отраслевые аналитики при этом заявляют о парадоксальной тенденции — все эти меры могут не только не улучшить, но даже ухудшить состояние российского внутреннего рынка рыбы. — Сегодня в Мурманской области действуют 40 рыбоперерабатывающих предприятий, которые способны переработать до 80 тысяч тонн трески и пикши в год, однако их реальная загрузка не превышает 35-50 процентов, даже с учетом мороженого сырья, — подчеркнула губернатор Мурманской области Марина Ковтун. — Для новых фабрик потребуется еще —60 тысяч тонн сырья в год. Инвестиционные квоты не помогут решить этот вопрос полностью — благодаря им новые рыбофабрики смогут получить лишь часть необходимого объема сырья, опасаются региональные власти. Остальное им придется добирать за счет собственных ресурсов или просто приобретать на рынке. В итоге спрос на сырье резко вырастет, что может спровоцировать обострение конкуренции и рост цен. В этой борьбе проиграют малые предприятия, ориентированные на поставку своей продукции на внутренний рынок региона. Именно это сейчас происходит на региональном рынке. Например, цена на тресковое филе приблизилась к уровню в 450-500 рублей за килограмм. Дорожают и остальные виды рыбопродукции. Но появление новых судов и фабрик не сделает рыбу дешевле. Одна из главных причин заключается, как это ни парадоксально, в высокой производительности современных промысловых судов. Как отметил заместитель директора группы рыбопромышленных компаний в Мурманске Сергей Сенников, максимальная дополнительная квота примерно равна половине годовой мощности перерабатывающего оборудования строящегося судна либо половине годовой производительности будущей береговой фабрики. Это приведет к тому, что спрос на ресурсы возрастет. Нельзя забывать и о том, что рыбодобывающим компаниям необходимо «отбить» расходы на обновление флота, и если учесть, что покупательная способность российских граждан отнюдь не растет, а за рубежом готовы платить хорошую цену, добытая новыми судами рыба пойдет туда же, куда она шла уже много лет — на экспорт. Эту тенденцию подтверждает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. С января по июль 2017 года экспорт рыбы вырос на 30 процентов. — Валютная цена реализуемой на зарубежных рынках продукции пересчитывается в рубли и прямой наводкой транслируется на рынок в России, — подчеркивает доктор экономических наук Анатолий Васильев, заведующий отделом экономики морской деятельности в Арктике Института экономических проблем Кольского научного центра РАН. — Когда большинство новых судов будет сдано, рыбы станет меньше, и она подорожает еще больше. Если мы продолжим равняться на зарубежный рынок, то рыба будет дорожать бесконечно. С точки зрения бизнеса рыбопромышленники правы — зачем им продавать свой товар дешевле, если они смогут продать его дороже? На мой взгляд, необходимо выделение части квот именно для реализации на внутреннем рынке. Возникает вопрос: для чего рыбакам новые суда, если для них не хватает ресурсов? Сегодня ответа на него нет. По предположениям Анатолия Васильева, многие компании Северного бассейна намерены частично переориентироваться на Дальний Восток, где не хватает высокопроизводительных судов. Такой опыт уже существует — рыбаки предприятий Северо-Запада уже приобретали дальневосточные квоты, успешно внедрились на местный рынок и намерены расширять там свое присутствие. В итоге вырастет доля минтая, идущего на экспорт. Ценам нужен «потолок»Некоторые эксперты считают инвестиционные квоты «суррогатным, административно-нажимным» решением, которое не избавит российскую рыбную отрасль от существующих проблем. На 2019 год объем национальной квоты по треске для Баренцева моря составит около 380 тысяч тонн. Прежде чем он будет распределяться среди рыбаков на 15-летний период, от него отнимут 20 процентов. Значит, квоты уменьшатся, и каждый корабль выловит на 20 процентов меньше. Тем компаниям, которые строят суда на российских верфях, отдадут дополнительные инвестквоты только тогда, когда новые суда будут введены в эксплуатацию. Есть и еще один фактор — состояние сырьевой базы. Последние 20 лет на треску в Баренцевом и Норвежском морях был хороший урожай. Но в 2018 году тресковая квота была снижена, хоть и незначительно. В 2019 году квота на треску также снизится на 10-15 процентов. Это ведет к тому, что производственные мощности превысят возможности сырьевой базы, чего нельзя допускать для Баренцева моря. — Зачем создавать ситуацию, новые суда не смогут окупить себя в течение долгого времени, когда на их строительство будут затрачены огромные средства? — задается вопросом Вячеслав Зиланов, председатель Координационного совета ассоциаций, объединений, организаций и предприятий Северного бассейна. — Разве в той же Норвегии, вместе с которой мы эксплуатируем одни и те же рыбные запасы, есть инвестиционные квоты? Их там и в помине нет. Там выдаются кредиты на строительство флота по минимальной ставке — 4 процента годовых. По мнению аналитика, в новых судах гораздо более нуждаются предприятия прибрежного промысла, чем океанического. Они меньше по размеру, более дешевы, а значит, окупятся быстрее. Для Мурманской области таких судов требуется не менее 50-60, а для Дальнего Востока — около 300. Кроме того, необходима иная система постановки задач. Конечной целью должно быть обеспечение населения доступной рыбой, причем цену рыбы на внутреннем рынке необходимо отрегулировать законодательно. Сегодня наценка на треску составляет 80-100 процентов, на мойву — более 100. Эту практику можно и необходимо пресечь, хотя в то же время рыба в рыночных условиях вряд ли будет дешевле курицы. — Нужно добиться, чтобы наценка между оптом и розницей была не более 15 процентов, — считает эксперт. — Пусть даже будет для этого отдельный магазин. Возможно, стоит использовать опыт Японии, где наценка законодательно ограничена «потолком» в 30 процентов. Это тоже административное давление, но давление в интересах большинства граждан, а не узкого круга заинтересованных бизнесменов. Прямая речьАлександр Ефремов, управляющий ГК «Доброфлот»:— Часть экспортируемой рыбы мы покупаем назад в виде готовой продукции. Из Китая наш ретейл получает около 500 позиций. Например, филе минтая. А ведь это наш минтай. У нас все этапы жизни рыбопродукции сильно монополизированы. Это касается доступа и к биоресурсам, и к инфраструктуре, и к каналам сбыта. В итоге товар находит иностранный рынок, где ценят дикую российскую рыбу, готовы брать оптом и платить быстро. Хотя большую часть времени в году именно российский потребитель дает лучшую цену. Но сразу после пересечения границы начинается взаимодействие с Россельхознадзором, Роспотребнадзором, Росрыболовством, пограничной и таможенной службами. Пока оформишь все нужные сертификаты, может попросту закончиться срок реализации. При поставке на экспорт все иначе. В Японии и Корее понимают, что российская экологически чистая рыба — большое благо для их стран, дают режим максимального благоприятствования.