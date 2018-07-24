Курск. Директор УК «Созвездие» Толмачёв снова в центре скандала

Виновным в подделке договора гражданско-правового характера грозит уголовное дело

После публикации «КИ» об очередном скандале с ООО «Созвездие» и методах её управления многоквартирными домами (№13 от 27 марта 2018 г. — «День дурака в курском ЖКХ») в редакции надеялись, что больше не услышат об этой «управляйке». Но недавно её директор, господин Толмачёв , выкинул очередной фортель, в результате став фигурантом не только судебного разбирательства, но и расследования, последствия которого могут закончиться для него уголовным делом.

Грамотные руководители хорошо знают, что ссориться со своим главным бухгалтером не стоит. Ведь обиженный главбух, как заряженное ружьё, может «выстрелить» в любой момент, зачастую в самый неподходящий. В случае конфликта полная осведомлённость о финансовой деятельности компании и правовая грамотность превращают бухгалтера в грозное оружие возмездия. Вряд ли об этом думал Александр Толмачёв, когда не выплатил своему главному бухгалтеру Надежде Меньшовой зарплату и компенсацию за отпуск при увольнении.

Вот угораздило!

Женщина устроилась в управляющую компанию «Созвездие» на должность главного бухгалтера 11 октября 2017 года. Как рассказала она корреспонденту «КИ», с первых же дней работы её стали удивлять методы управления руководства, состояние бухгалтерского учёта, оформление людей на работу и другие моменты.

— Поверьте, я была в шоке от состояния документов строгой отчётности, — признаётся Надежда. — Бухгалтерия была «нулевая». Мало того, что они не вывели остатки с прошлых лет и в компании «висела» задолженность по налогам, в подотчёте у руководителя было больше миллиона рублей, на которые по правилам ведения учёта необходимо начислять НДФЛ, — вспоминает Меньшова.

Также она рассказала, что навела порядок за 2017 год, так как ей нужно было сдавать годовой баланс, и постоянно пыталась донести до Толмачёва информацию о необходимости вовремя оплачивать налоги и сборы во избежание штрафов.

— Не пойму до сих пор, либо этот товарищ настолько безграмотный, либо чувствует себя настолько безнаказанным, — говорит Надежда Борисовна. — Я ему говорю: «Вам нужно отчитаться за деньги», отвечает: «Отчитаемся, отчитаемся». «Вам нужно работы „осметить“, отвечает: „Сделаем, сделаем“. „Вам нужно налоги заплатить (с прошлого года 300 тысяч висит)“ — „Заплатим, заплатим“. „Вам нужно людям зарплату выдать“ — „Выдадим, выдадим“. Ощущение было, что у него одна цель — набить свой карман, — до сих пор удивляется бывший сотрудник компании.

Поработай бесплатно

Официально Надежда Меньшова вынуждена была устроиться на минималку в 11500 рублей. Но и эти деньги Толмачёв начал задерживать, видимо, пытался схитрить и сэкономить на своей сотруднице. Хотя, согласно данным сайта Реформа ЖКХ.ру, в графе „Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами“ за 2017 год обозначена сумма в 4752151,07 рублей (по данным раздельного учёта доходов и расходов).

— В феврале этого года он сказал мне: „Берите отпуск без содержания“, — вспоминает события бывшая сотрудница компании. — Но бухгалтерия — это процесс непрерывный, и я понимала, что всё равно мне придётся после отпуска выполнять накопившуюся работу, к тому же март — время годовых отчётов. Вовремя не сдашь баланс и декларацию — штрафы. Нести ответственность за невовремя сданную отчётность не было никакого желания и 28 февраля я написала заявление об увольнении.

Толмачёв подписал его сразу. Но подписать ещё не означает выплатить все причитающиеся сотруднику деньги.

— Тщетны были мои „походы“ в офис с заявлениями о необходимости выплатить всё положенное при увольнении. При третьем посещении начали угрожать обвинить меня в „мошенничестве в „маленьких размерах“ и вызвать полицию. Об этом у меня на память осталась диктофонная запись. Зарплату за февраль мне выплатили только после обращения в инспекцию труда, но компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 5478 рублей я так и не получила, — рассказала Меньшова.

Государственная инспекция труда в Курской области ответила Меньшовой, что в ходе проверки документов был установлен факт её работы в УК „Созвездие“ на основании договора гражданско-правового характера (ГПХ), поэтому компенсация за неиспользованный отпуск не положена.

Фальсификация не впервой

— Такой ответ меня возмутил, — комментирует Надежда. — Они не запросили у меня ни трудовую книжку, ни других подтверждающих мою правоту документов. Никакого договора ГПХ я не подписывала. Тогда я обратилась в инспекцию с заявлением предоставить материалы для ознакомления. Как и подозревала, договор оказался поддельным, и моя подпись сфальсифицирована.

Удивительного в этом ничего нет. Вспомните скандалы, о которых писали курские СМИ с поддельными протоколами собраний домов на Майском бульваре, 22 и ул. 50 лет Октября, 167/2, в которых фигурирует ООО „Созвездие“.

Возмутившись такой наглостью, Надежда Меньшова написала заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку ООО „Созвездие“ и привлечь Толмачёва А. А. к уголовной ответственности. Прокуратура направила соответствующее поручение в полицию.

— Какая недалёкость и мелочность, — возмущается Надежда. — Если собрались подделывать договор ГПХ, хотя бы удосужились прочитать его. В нём огромное количество несоответствий и нестыковок. Впрочем, в этом уже начали разбираться сотрудники правоохранительных органов . Надежда Меньшова рассказала, как её пригласили в отдел полиции для выяснения обстоятельств: „Я увидела, что вместе с несвязными попытками руководителя „Созвездия“ придать себе „благородный вид“ и оправдать свои действия в документах подделана ещё одна моя подпись. И всё это ради 5 тысяч?“.

Подделкой занялась полиция

— В пояснениях ОБЭПу руководители „Созвездия“ додумались написать, что я сама себе перечисляла зарплату помимо их вознаграждений по договору ГПХ, — рассказала Меньшова. — Я взяла выписку банка за этот период, вдруг под гипнозом себе что-то перечисляла. Соответственно, ничего похожего с моим счётом не происходило. Я поражена и в недоумении, но вслух, конечно, выражаюсь по-другому. Что это? Тупость? Наглость? Звёздная болезнь? — спрашивает Надежда.

И это ещё не всё. Пока полиция разбирается с Толмачёвым, 2 июля в Ленинском районном суде было рассмотрено исковое заявление Меньшовой к ООО „Созвездие“ с просьбой признать факт трудовых отношений бухгалтера с УК „Созвездие“, взыскать неполученную компенсацию за отпуск в размере 5478 рублей, и компенсацию морального вреда. В отличие от трудовой инспекции, судья быстро разобрался в ситуации.

— Заседание было одно, — рассказывает Надежда. — Судья сказал, что нет необходимости обсуждать подлинность договора, достаточно записи Толмачёва в моей трудовой книжке.

В итоге ООО „Созвездие“ попросило заключить мировое соглашение, его представитель клятвенно обещал в суде до 18 июля 2018 года выплатить заявительнице 5 тысяч отпускных и 4 тысячи рублей морального вреда.

— На сегодня денег я так и не получила, — сказала 20 июля по телефону Меньшова. — Видимо, господин Толмачёв ждёт судебных приставов.

Представитель Толмачёва Инесса Золотухина ответила по телефону: „Пусть она приходит в офис и мы ей отдадим деньги“. На вопрос, почему по мировому соглашению бывшему главбуху не перечисляют деньги на её карту, сказала, что управляющая компания официальных документов из суда пока не получала.

С сайта УК „Созвездие“:

“На сегодняшний день вас обслуживают высокопрофессиональные инженеры, разбирающиеся во всех тонкостях своего дела, юристы, контролирующие соблюдение законности в деятельности организации, бухгалтеры».

Странно, что деятельностью ООО «Созвездие» в вопросах трудовых отношений с работниками до сих пор не заинтересовались Следственный комитет и другие контролирующие органы.

Перефразируя слова классика: «Не ходите, дети, в Африку гулять», так и хочется сказать: «Не ходите, люди, работать в ООО „Созвездие“.

Как стало известно „КИ“, за последнее время управляющую компанию покинуло около десятка сотрудников, практически весь состав.

»Кинули» дворника

В прошлом году Валентина Каверина понадеялась на порядочность Толмачёва и устроилась работать в УК «Созвездие» дворником без оформления трудового договора. Она убирала двор дома №31а на ул. Черняховского. Постоянные задержки зарплаты вынудили женщину обратиться в трудовую инспекцию. История была схожа с Меньшовой — ничего не знаю, никому не должен. Спасибо жителям дома, дали свидетельские показания в прокуратуре, что Каверина убирала двор. Испугавшись, Толмачёв упросил женщину забрать заявление и выплатил часть денег.

P. S. Когда верстался номер, «КИ» стало известно, что прокуратура г. Курска выявила нарушения в деятельности управляющих организаций при подготовке жилых домов к отопительному сезону. В связи с нарушением графика промывки и опрессовки систем отопления руководителям 18 управляющих компаний объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона в указанной сфере правоотношений. Среди злостно отстающих — УК «Созвездие» Александра Толмачёва.

Фамилия бывшего сотрудника УК «Созвездие» в целях её безопасности изменена.

Цифра в тему:

4,7 млн руб. — доходы ООО «Созвездие», полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами за 2017 год.