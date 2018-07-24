Ещё
Во Владивостоке испытали экзоскелет для реабилитации пациентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Во Владивостоке испытали экзоскелет для реабилитации пациентов 

ТВ Центр 45 минут назад
Фото: ТВ Центр
Врач подает команду, и робот начинает передвигать ноги пациента. Для Дмитрия это не первые шаги после тяжелой травмы. Он уже двигается с помощью ходунков. Но эта разработка российских ученых помогает ему вспомнить, как правильно ходить, передает "ТВ Центр".
Металлическая конструкция крепится к спине и ногам. Весит — 20 килограммов. Но тяжести пациент не ощущает. Робот как бы несет человека. Управляют экзоскелетом дистанционно. В пульте заложены программы, которые приводят механизмы в действие.
Первый проект такого экзоскелета команда российских ученых готовила для спасателей и пожарных. Особая конструкция помогала поднять человеку вес до 100 килограммов. Затем разработчики усовершенствовали модель. И теперь робота используют в реабилитации людей после инсульта и с травмами позвоночника.
"Повышается мышечная сила у пациентов, улучшается дыхательная функция, функция мочеиспускания, повышается мотивация к дальнейшей реабилитации", — рассказала заведующая Центром восстановительной медицины и реабилитации медицинского центра ДВФУ Татьяна Кантур.
В медицинском центре Дальневосточного университета робота только тестируют. Но пациенты, кто хочет вновь научиться ходить, уже выстраиваются в очередь. Экзоскелет настраивают под каждого индивидуально. Процесс занимает всего полчаса. Есть и ограничения в использовании. Пациент должен быть ростом от 160 до 190 сантиметров и весит до 100 килограммов.
По часу каждый день. Столько рекомендуют для хорошего результата. Но срок реабилитации — для каждого пациента свой. Только в медицинском центре в реабилитации с помощью робота нуждаются больше 10 человек. Уникальную конструкцию разработчики предоставили во временное пользование. Чтобы экзоскелет остался в Приморье, медучреждению необходимо около 4 миллионов рублей.
Ольга Скрипникова, Дальневосточное бюро «ТВ Центра», Владивосток.
ТВ Центр: последние новости
Греция обратилась к ЕС с просьбой о помощи в борьбе с лесными пожарами Киргизские мигранты перевели из России на родину более $950 млн за 2018 год Дмитрий Пайсон подал в отставку после обысков в "Роскосмосе"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов163
Основательница Femen покончила с собой101
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков43
Плеер.ру погубила отчетность21
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение