Во Владивостоке испытали экзоскелет для реабилитации пациентов

Врач подает команду, и робот начинает передвигать ноги пациента. Для Дмитрия это не первые шаги после тяжелой травмы. Он уже двигается с помощью ходунков. Но эта разработка российских ученых помогает ему вспомнить, как правильно ходить, передает "ТВ Центр"

Металлическая конструкция крепится к спине и ногам. Весит — 20 килограммов. Но тяжести пациент не ощущает. Робот как бы несет человека. Управляют экзоскелетом дистанционно. В пульте заложены программы, которые приводят механизмы в действие.

Первый проект такого экзоскелета команда российских ученых готовила для спасателей и пожарных. Особая конструкция помогала поднять человеку вес до 100 килограммов. Затем разработчики усовершенствовали модель. И теперь робота используют в реабилитации людей после инсульта и с травмами позвоночника.

"Повышается мышечная сила у пациентов, улучшается дыхательная функция, функция мочеиспускания, повышается мотивация к дальнейшей реабилитации", — рассказала заведующая Центром восстановительной медицины и реабилитации медицинского центра ДВФУ Татьяна Кантур.

В медицинском центре Дальневосточного университета робота только тестируют. Но пациенты, кто хочет вновь научиться ходить, уже выстраиваются в очередь. Экзоскелет настраивают под каждого индивидуально. Процесс занимает всего полчаса. Есть и ограничения в использовании. Пациент должен быть ростом от 160 до 190 сантиметров и весит до 100 килограммов.

По часу каждый день. Столько рекомендуют для хорошего результата. Но срок реабилитации — для каждого пациента свой. Только в медицинском центре в реабилитации с помощью робота нуждаются больше 10 человек. Уникальную конструкцию разработчики предоставили во временное пользование. Чтобы экзоскелет остался в Приморье, медучреждению необходимо около 4 миллионов рублей.