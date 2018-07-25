Российская экономика проиграла мундиалю

Валовой внутренний продукт в июне сократился на 0,4% относительно мая. Такие цифры привели аналитики Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка (ВЭБ). По их мнению, замедление роста связано подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018.

Зимой-весной экономику «подпитывало» предвыборное увеличение зарплат бюджетников, завершение подготовки к ЧМ и строительства Крымского моста, пишут "Ведомости" со ссылкой на руководителя направления «Макроэкономика» Института ВЭБа Олега Засова

Самый высокий прирост — 11% за апрель-май — показала строительная отрасль, немного отстала оптовая торговля — компании делали запасы в преддверии мундиаля.

В июне, по данным ВЭБа, строительство упало на 2,3% в годовом выражении, выпуск обрабатывающих предприятий — на 2,1%, оптовые продажи — на 1,7%. Причем причину проседания промышленности Олег Засов объясняет провалом металлургии (-14,2% в годовом выражении) из-за падения почти на четверть производства ядерного топлива, а также драгоценных и цветных металлов. Это могло быть обусловлено ограничением производства вредных и транспортировки опасных продуктов на время ЧМ.

Все остальные обрабатывающие отрасли росли вдвое меньшими темпами — 2,2% в июне против 5% в апреле-мае.

"Плюсом" ЧМ-2018 несомненно стал рост оборота розничной торговли и общественного питания — увеличившийся на 3%, передает "Уралинформбюро"

В целом за II квартал рост экономики ускорился до 2,4% в годовом выражении.