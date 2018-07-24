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Норникель продолжит требовать взыскание с Ботсваны $277 млн долга несмотря на решение суда
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Норникель продолжит требовать взыскание с Ботсваны $277 млн долга несмотря на решение суда 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Норникель продолжит разбирательство по взысканию с ботсванской BCL $277 млн долга после продажи ей долей ГМК в рудниках Nkomati в Южной Африке и Tati в Ботсване. Об этом говорится в сообщении ГМК «Норникель».
"Несмотря на то, что суд Ботсваны принял решение отстранить Норникель от защиты его интересов в Лондонском суде международного арбитража, компания продолжит юридические действия в отношении правительства Ботсваны и будет использовать любые доступные возможности для возврата долга" — говорится в заявлении ГМК.
В 2017 году Норникель инициировал судебное разбирательство против правительства Ботсваны с целью взыскать $271 млн (плюс убытки и прочие расходы) в связи с неисполнением государственной компанией BCL ее обязательств по приобретению 50% доли в руднике Nkomati в Южной Африке, и $6,4 млн в связи с продажей рудника Tati в Ботсване.
Весной 2018 года компания сообщала, что переговоры с правительством Ботсваны и ликвидатором BCL находятся в финальной стадии, однако формализующие договоренности документы пока не подписаны и расчеты по сделке не проведены. В компании надеялись продолжить переговоры и урегулировать спор в скором времени.
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