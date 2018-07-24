Эксперты: обнуление НДС на авиаперевозки в ДФО стабилизирует цены на билеты

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Обнуление ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на авиаперевозки в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) будет способствовать стабилизации цен на авиабилеты, развитию туризма и повышению мобильности молодых кадров на Дальнем Востоке. Такое мнение ТАСС высказали представители Госдумы , региональной власти и эксперты.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон о нулевой ставке НДС до 2025 года на авиаперевозки пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт прибытия расположены на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, однако не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Мнение регионов

Вопрос региональных авиаперевозок в Якутии стоит наиболее остро в силу огромной территории региона. И.о. председателя правительства республики Владимир Солодов отметил, что представители его субъекта поддерживали эту инициативу с момента ее появления.

"Такая мера должна оказать большую поддержку, в первую очередь компаниям, которые выполняют полеты в Якутию. НДС не единственная затрата авиакомпаний, и вряд ли можно ожидать радикального изменения стоимости билетов, но эта мера точно укрепит положение авиакомпаний и позволит им устойчивее чувствовать себя. К тому же можно ожидать стабилизации цен и повышения конкурентоспособности дальневосточных направлений", — сказал Солодов.

Он добавил, что обнуление ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на авиаперевозки позволит привлечь в регионы новые авиакомпании и создать конкуренцию.

"Для нашего региона, поскольку у нас конкуренция существует — в республику летает Аэрофлот S7 и «Якутия», основной эффект это создание более комфортных условий для авиакомпаний. У нашей компании «Якутия» сложное финансовое состояние, и это решение позволит стабилизировать его и увереннее себя ощущать на рынке авиаперевозок. В целом, повторюсь, эта мера будет способствовать стабилизации цен на Дальнем Востоке, повышению привлекательности дальневосточных направлений для авиакомпаний и созданию стабильных условий для транспортной связи Дальнего Востока с центральной частью страны", — пояснил Солодов.

Председатель комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры парламента Якутии Виктор Федоров добавил, что новая мера позволит сдержать рост стоимости внутриреспубликанских перевозок. «Билеты у нас дорогие, субсидированные, но, к сожалению, не всем достаются. Жители арктических районов платят за поездку до Якутска в одну сторону до 60 тыс. рублей», — сказал Федоров.

Такого же мнения придерживаются в Приморском крае . «Для края обнуление НДС на внутренние авиаперевозки позволит привлечь авиаперевозчиков, повысить рентабельность дальневосточных рейсов, снизить стоимость авиабилетов и увеличить пассажиропоток», — сообщили ТАСС в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Развитие туризма и привлечение специалистов

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова рассказала ТАСС, что обнуление ставки НДС на дальневосточные авиаперевозки будет способствовать развитию туризма и повышению качества жизни людей.

"Повышение транспортной доступности — это ключевой вопрос для социально-экономического развития Дальнего Востока. Сегодня стоимость перелета Москва — Владивосток эконом-классом доходит до 80 тыс. рублей, тогда как слетать за границу на сравнимое расстояние стоит в пять раз дешевле. Мы надеемся, что мера, предлагаемая законом о нулевом НДС для перелетов на Дальний Восток, приведет к снижению цен на авиабилеты для жителей страны, и они смогут летать чаще, что, помимо прочего, будет способствовать развитию туризма в регионе", — сказала Епифанова

Вице-спикер Госдумы считает, что проблема высокой стоимости внутренних перелетов в России стоит остро, но подобные отдельные меры увеличивают количество авиарейсов в различные макрорегионы, в частности, на Дальний Восток.