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Новый конкурсный этап шоу-проекта «Площадь согласия» откроет группа G9
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Новый конкурсный этап шоу-проекта «Площадь согласия» откроет группа G9 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В среду, 25 июля, в эфире сетевого вещания "Вечерней Москвы" — новый выпуск уникального шоу-проекта «Площадь Согласия», организованного «ВМ» совместно с продюсерским центром Игоря Сандлера.
Первым коллективом в очередной пятерке конкурсантов станет группа G9. В активе музыкантов — выступления на одной сцене с Fall Out Boy, победа в национальном отборе Ultra Music и ряд других музыкальных достижений.
Композиции группы можно услышать в эфире нескольких радиостанций, а клипы — увидеть на российских и зарубежных телеканалах. Песни коллектива знают не только у нас в стране, но и в Германии, США, Китае.
Группа состоит из четырех участников:
Алла Аспидова — вокалистка, финалистка конкурса Energy vision. До того, как Алла профессионально занялась музыкой, она работала продавцом 3D-принтеров. Сейчас же она — не только солистка, но и автор большинства текстов песен группы.
Андрей Барик — барабанщик, который помимо игры в G9 известен работой в проекте «Гвозди». В G9 отвечает за перкуссию и ударные инструменты.
Максим Качинкин — гитарист коллектива и автор всех аранжировок. Также его по праву можно назвать человеком-оркестром.
Александр Дрожжин — бас-гитарист и бэк-вокалист группы.
Смотрите выступление группы G9 в эфире сетевого вещания «ВМ» 24 июля в 20:00!
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