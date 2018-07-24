Новый конкурсный этап шоу-проекта «Площадь согласия» откроет группа G9

Первым коллективом в очередной пятерке конкурсантов станет группа G9. В активе музыкантов — выступления на одной сцене с Fall Out Boy, победа в национальном отборе Ultra Music и ряд других музыкальных достижений.

США, Китае. Композиции группы можно услышать в эфире нескольких радиостанций, а клипы — увидеть на российских и зарубежных телеканалах. Песни коллектива знают не только у нас в стране, но и в Германии

Группа состоит из четырех участников:

Алла Аспидова — вокалистка, финалистка конкурса Energy vision. До того, как Алла профессионально занялась музыкой, она работала продавцом 3D-принтеров. Сейчас же она — не только солистка, но и автор большинства текстов песен группы.

Андрей Барик — барабанщик, который помимо игры в G9 известен работой в проекте «Гвозди». В G9 отвечает за перкуссию и ударные инструменты.

Максим Качинкин — гитарист коллектива и автор всех аранжировок. Также его по праву можно назвать человеком-оркестром.

Смотрите выступление группы G9 в эфире сетевого вещания «ВМ» 24 июля в 20:00!