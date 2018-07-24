Девушка из Казани стала «Мисс туризм России» 

Камилла Хусаинова. Фото: instagram.com/kamilla_khusainova
Жительница Казани Камилла Хусаинова выиграла конкурс красоты с довольно необычным названием «Мисс туризм России». Финал проходил в Чебоксарах.
«Я счастлива! Спасибо за поддержку и за веру в меня», — написала Хусаинова в инстаграме. Чуть позже она опубликовала фото с афтепати конкурса. Судя по снимку, ее соперницы не сильно расстроились из-за поражения.
Фото: instagram.com/kamilla_khusainova
Девушки из Казани постоянно выигрывают конкурсы красоты. Недавно это удалось выпускнице КФУ.
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