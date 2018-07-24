Ещё
Девушка из Казани стала «Мисс туризм России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девушка из Казани стала «Мисс туризм России» 

Казанский Портал 1 час назад
Камилла Хусаинова. Фото: instagram.com/kamilla_khusainova
Жительница Казани Камилла Хусаинова выиграла конкурс красоты с довольно необычным названием «Мисс туризм России». Финал проходил в Чебоксарах.
«Я счастлива! Спасибо за поддержку и за веру в меня», — написала Хусаинова в инстаграме. Чуть позже она опубликовала фото с афтепати конкурса. Судя по снимку, ее соперницы не сильно расстроились из-за поражения.
Фото: instagram.com/kamilla_khusainova
Девушки из Казани постоянно выигрывают конкурсы красоты. Недавно это удалось выпускнице КФУ.
Читайте также:
Девушка из Казани стала «Мисс бикини мира»
«Мисс Татарстан» задержали за то, что она что-то подняла с земли
Казанский Портал: последние новости
Вертолетная площадка и парк развлечений. Казанцы дождутся новой набережной у «Казань-Арены» Жители Осиново еще раз сказали, что против «мусорного» завода Где гуляют казанцы, пока на улице тепло. Любимые пешеходные маршруты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов184
Основательница Femen покончила с собой98
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков60
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции220
Плеер.ру погубила отчетность23
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение