Как работает в СЗФО государственная информационная система 

Отчетность усложниласьВ Калининградской области подавляющее большинство промышленников — это малые предприятия. На 60 тысяч «малышей» в регионе приходится около 110 крупных и средних компаний. — В сегменте малого бизнеса любая дополнительная отчетная нагрузка приводит к большим непроизводственным издержкам, — комментирует ситуацию Георгий Дыханов. — Руководителю завода, где трудится несколько тысяч человек, не очень сложно определить сотрудника, ответственного за отчетность ГИСП. В отличие от руководителя малого предприятия, которому, как правило, приходится возлагать эти обязанности на бухгалтера. Предприниматель должен либо повысить бухгалтеру зарплату, либо увеличить расходы на бухгалтерский аутсорсинг. Либо он может оставить все как есть, просто нагрузив сотрудника дополнительной работой. Но тогда сведения в информационную систему будут вноситься по остаточному принципу, и качество этой информации, разумеется, оставит желать лучшего. При этом единой методики подсчета сведений, поступающих в ГИСП и другие государственные ведомства, нет. Это, с одной стороны, также снижает качество новой базы данных. С другой стороны, нарушает принцип, которого уже давно придерживается правительство РФ: не запрашивать у предпринимателя ту информацию, которую можно получить в другом государственном органе. Например, все необходимые сведения об иностранных комплектующих, используемых на российских производствах, есть у Федеральной таможенной службы. ФТС, по словам калининградского бизнес-омбудсмена, располагает хорошей аналитической базой, включая количество импортных деталей и их стоимость. Но федеральный минпромторг все равно требует от предпринимателей отправлять эти данные в ГИСП. Аргумент таков — в ФТС информация об импорте подается не в том разрезе. И таких примеров — множество. — Сейчас мне придется нанимать кого-то в помощь бухгалтеру на неполный рабочий день, а это как минимум десять тысяч рублей в месяц, — отмечает руководитель калининградского малого промышленного предприятия Максим Елисеев. — Дело не только в ГИСП, усложнилась налоговая отчетность, появилась онлайн-касса. Но необходимость подавать информацию в новую информационную систему на мое решение тоже повлияла. Слишком много контекстовБросается в глаза еще одна важная проблема. Федеральный минпромторг признает различие контекстов, в которых рассматривается анализируемая информация. Как в таком случае промышленники смогут пользоваться аналитическими сервисами ГИСП для планирования и развития производства?— Откуда они будут знать, какая, к примеру, численность сотрудников заложена в новую систему — среднесписочная или среднештатная? — продолжает Георгий Дыханов. — Не зная, в каком контексте рассматривается этот показатель, не получится сравнить производительность труда разных предприятий. Калининградские предприниматели уже столкнулись с серьезной проблемой, связанной с распределением субсидий на поддержку рынка. Региональное министерство экономики, которое распределяет эти субсидии, должно учитывать, согласно постановлению правительства РФ, среднештатную численность сотрудников. Однако власти воспользовались методикой ФНС, которая учитывает среднесписочную численность. В результате предпринимателей уведомили о возможном возврате в казну около 10 миллиардов рублей. И гарантии, что ГИСП не преподнесет промышленникам подобных сюрпризов, нет. Причина и следствиеПредприниматели вправе автоматизировать процесс подачи сведений в ГИСП с помощью учетных систем сторонних помощников. По словам Анны Поляковой, заместителя директора российской компании, специализирующейся на дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных, это позволит снизить административную нагрузку на бизнес. — Однако услуги помощников, разумеется, не будут бесплатными, — рассуждает президент Союза литейщиков Санкт-Петербурга доктор технических наук Владимир Евсеев. — Не будем забывать и про дополнительную нагрузку на сотрудников промышленных предприятий. Получается, что бизнесу придется нести дополнительные расходы, чтобы государство собрало сведения о текущей ситуации в промышленности. Это, как мне кажется, в корне неправильный подход. В нашей стране с советских времен не проводилась инвентаризация промышленного комплекса. Проводить ее, безусловно, необходимо, но заниматься инвентаризацией должны сертифицированные предприятия и эксперты, чей труд будет оплачен из бюджета. Только в таком случае можно будет говорить о формировании объективной базы данных, которая и должна была стать основой для создания реально работающей ГИСП. Сейчас же, по сути, причину поменяли местами со следствием, а всю нагрузку возложили на промышленников. Серьезное беспокойство вызывает и оценка поступивших сведений. Речь идет о сотнях показателей, о миллионах наименований продукции. Как проанализировать такую лавину информации и отсечь недостоверные данные, неясно. Вопросов больше, чем ответов. Несколько лет назад комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга разработал городской электронный реестр товаров, закупаемых госорганами и государственными унитарными предприятиями. Власти планировали совместить информацию о предложениях петербургских производителей с информацией о спросе государственных заказчиков. Операция «Унификация»— Новая государственная информационная система промышленности чем-то схожа с этой региональной площадкой. ГИСП также содержит сведения и о государственных и муниципальных заказчиках, и о потенциальных поставщиках, — продолжает Владимир Евсеев. — Но петербургскому реестру не удалось упростить взаимодействие сторон. Ведь государственный и муниципальный контракт в результате все равно получает поставщик, готовый выполнить работу за минимальные деньги. Что касается взаимодействия негосударственных промышленных предприятий, проблему утерянных кооперационных связей с помощью ГИСП не решить. Точнее, создание информационной системы должно стать лишь одним из звеньев в цепочке мероприятий. ГИСП нужна и важна, это работа в правильном направлении. Но начинать следовало не с обязательной подачи информации в пока еще формальную информационную систему, а с инвентаризации, господдержки кооперации в промышленности. В Административном кодексе за непредоставление сведений в ГИСП предусмотрен штраф — от трех до пяти тысяч рублей. Однако на этапе внедрения системы федеральный центр обещал оградить промышленников от финансовых санкций. Тем временем Минпромторг России учтет наиболее существенные недостатки новой системы. Анализ проведут в декабре 2018 года, после получения первых отчетов ГИСП. На их основе, а также на основе предложений предпринимателей будут вноситься изменения и дополнения в программу. — В первую очередь необходимо унифицировать все методики всех ведомств, принимающих отчеты у предпринимателей. Чтобы не было ошибок и разночтений при оценке информации. И чтобы промышленникам не пришлось больше сталкиваться с двойной отчетностью, подавая сведения в ГИСП. Сама по себе система — прекрасный ресурс для получения аналитической информации. Предприниматель, к примеру, может сравнить свое производство с предприятием, производящим схожую продукцию, сделать выводы о производительности труда своей компании. Но для этого важно сделать так, чтобы информационная картина была полной и объективной, — подводит итог уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Георгий Дыханов.