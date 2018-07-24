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Раскаялась: СК прекратил дело Татьяны Водопьяновой
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Раскаялась: СК прекратил дело Татьяны Водопьяновой 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Татарстане СК прекратил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя федерации профсоюзов республики Татьяны Водопьяновой.
В СК пояснили, что уголовное преследование прекращено «за деятельным раскаянием», однако реабилитирующим основанием это быть не может, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Напомним, ранее в распоряжении редакции издания «Бизнес Онлайн» появилось видео, на котором председатель федерации профсоюзов Татарстана Татьяна Водопьянова дает признательные показания.
«Я, Водопьянова Татьяна Павловна, председатель федерации профсоюзов РТ, подтверждаю, что за период с 2009 по 2015 год ежегодно с санаторием «Бакирово» заключался договор страхования моей жизни компанией «Чулпан». В рамках этого договора я ежегодно получала средства около 500 тысяч рублей и тратила их на свои нужды. В санаторий эти деньги я не возвращала. Я признаю, что это были незаконные с моей стороны действия, и, конечно, раскаиваюсь», — сообщила Водопьянова
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