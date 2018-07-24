«Газпромбанк» проводит тендер по размещению на YouTube

«Газпромбанк» приглашает агентства принять участие в тендере, по итогам которого выберет контрагента для размещения своей рекламы на Youtube.

Победитель тендера призван обеспечить brand lift банку за счет создания и продвижения рекламных материалов.

Банком планируется размещение 6-тисекундных заставок и прероллов длиной в 30 секунд. Реклама будет продвигать потребительские кредиты, вклады, ипотека. Ролики рассчитаны преимущественно на людей от 18 до 55 лет.

Заявки принимаются до 26 июля 2018 г.

Подробнее ознакомиться с условиями участия и прочими материалами о тендере можно на сайте «Газпромбанка».