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«Газпромбанк» проводит тендер по размещению на YouTube
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«Газпромбанк» проводит тендер по размещению на YouTube 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
«Газпромбанк» приглашает агентства принять участие в тендере, по итогам которого выберет контрагента для размещения своей рекламы на Youtube.
Победитель тендера призван обеспечить brand lift банку за счет создания и продвижения рекламных материалов.
Банком планируется размещение 6-тисекундных заставок и прероллов длиной в 30 секунд. Реклама будет продвигать потребительские кредиты, вклады, ипотека. Ролики рассчитаны преимущественно на людей от 18 до 55 лет.
Заявки принимаются до 26 июля 2018 г.
Подробнее ознакомиться с условиями участия и прочими материалами о тендере можно на сайте «Газпромбанка».
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