На очередном заседании Госсовета КНР подчеркнута важность роли фискальной и финансовой политики в стимулировании реальной экономики

Пекин, 24 июля / Синьхуа / — Китай продолжит стабильную маркоэкономическую политику и обеспечит согласованное выявление роли фискальной и финансовой политики в целях стимулирования внутреннего спроса и поддержки реального сектора экономики. Такое решение было принято на очередном заседании Госсовета КНР , которое прошло в понедельник под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна

На заседании было отмечено, что правительство готово принять целевые и своевременные меры контроля для должного реагирования на внешнюю неопределенность и обеспечения развития экономики в разумном диапазоне. Оно также продолжит решительно воздерживаться от политики резкого стимулирования.

Развитие реальной экономики значится в повестке дня китайского правительства. В докладе о работе правительства, с которым Ли Кэцян выступил на очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте этого года, он подчеркнул необходимость сосредоточиться на реальном секторе экономики и максимально использовать проактивную фискальную политику для решения финансовых трудностей, с которыми сталкивается, в частности, малый и средний бизнес.

На заседании было решено, что будет принята дополнительная проактивная фискальная политика с упором на расширение налоговых льгот и сокращение сборов, на форсированную эмиссию и использование 1,35 трлн юаней специальных облигаций местных властей для достижения ощутимого прогресса в реализации инфраструктурных проектов, находящихся в стадии строительства.

Будет и дальше осуществляться умеренная монетарная политика с тем, чтобы масштабы общественного финансирования и ликвидность оставались на достаточном уровне.

Будут приложены большие усилия для эффективного использования государственного фонда финансовых гарантий, из которого 150 тыс. малых и средних предприятий будет ежегодно предоставляться 140 млрд юаней кредитов.

Необходимо ликвидировать зомби-предприятия с целью высвобождения недоиспользованных средств. Будет нанесен решительный удар по нелегальным финансовым учреждениям и их деятельности с целью предотвращения возможных системных рисков. -0-