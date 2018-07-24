Как улучшить инвестиционный климат в Пермском крае

Основные темы — земельно-имущественные и арендные отношения, различного рода разрешительные процедуры (22 процента от общего числа принятых в работу жалоб). Порядка 40 обращений касались нарушений прав предпринимателей в сфере контрольно-надзорной деятельности.

По словам Вячеслава Белова, по-прежнему высока доля жалоб, связанных с привлечением к уголовной ответственности и нарушениями уголовно-процессуального характера при производстве следственных действий (около восьми процентов).

В нынешнем году бизнес-омбудсмен провел 20 выездных встреч с субъектами предпринимательской деятельности в муниципальных районах и городских округах Прикамья. Их посетило более 560 человек. Такая практика ведется с 2016 года, когда аппаратом уполномоченного по правам предпринимателей были организованы первые выезды с участием представителей прокуратуры и контрольно-надзорных органов. В 2018 году принято решение усилить работу в сфере земельно-имущественных отношений — это самые проблемные для предпринимателей вопросы.

Как отметил Вячеслав Белов , одна из особенностей деятельности омбудсмена в текущем году — появление механизма реагирования на ежегодные доклады уполномоченного. Работа над ним началась еще в 2015 году, когда региональное правительство приняло соответствующий регламент, который предусматривает взаимодействие органов краевой исполнительной и государственной ветвей власти, направленное на исполнение рекомендаций уполномоченного. Профильный план правительства Пермского края разрабатывается по материалам ежегодного доклада уполномоченного и включает проблемные вопросы предпринимательской деятельности в регионе, планируемые мероприятия, сроки и органы исполнительной власти, ответственные за их реализацию.

Такой механизм реагирования на доклады бизнес-омбудсмена помогает решать многие проблемы субъектов предпринимательской деятельности, уже получил высокую оценку уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ и отмечен как положительная практика на федеральном уровне.

В крае успешно реализуются мероприятия так называемых надзорных каникул и приоритетной государственной программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности», а также соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Основная их цель — снижение административных барьеров, повышение активности бизнеса и улучшение делового климата на территории Прикамья.

— Сегодня идет формирование предложений в проект дорожной карты улучшения инвестиционного климата в Пермском крае. В частности, для региональных органов контроля это установление обязанности проводить публичные обсуждения правоприменительной практики путем внесения дополнений в нормативно-правовые акты, регулирующие порядок организации и осуществления государственного контроля, — сказал прикамский бизнес-омбудсмен. — Их рассмотрят на очередном заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, запланированном на конец июля текущего года. Уверен, что при конструктивном взаимодействии бизнеса и власти возможно решение многих вопросов. Главное — чтобы это было движение навстречу друг другу.

Одна из самых важных задач, стоящих перед институтом уполномоченного, — разрешение проблемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и рекламных конструкций, а также обращения твердых коммунальных бытовых отходов. Немало сложностей создает для участников рынка незаконная предпринимательская деятельность, особенно в сфере сырьевого бизнеса, розничной торговли, предоставления услуг пассажирских перевозок, включая такси.

— На уровне края проводится открытая политика обсуждения всех проблемных вопросов. Предприниматели, у которых возникают риски из-за новых правил регулирования, недовольны. Когда их права нарушаются, уполномоченный всегда встает на защиту. За последние три года я подал девять исков о восстановлении прав предпринимателей. В большинстве случаев споры, которые касались в основном размещения нестационарных торговых объектов, мы выиграли. Эта тема крайне важна, — говорит Вячеслав Белов. — То, что регулирование в сфере НТО должно меняться, очевидно. Если мы возьмем новые требования, то большинство из них корректны. Скажем, норма, согласно которой торговые объекты устанавливаются на пять лет. Раньше проблема заключалась в непредсказуемости данного срока. Появились обязательные требования к внешнему виду НТО. Понятно, что не все предприниматели с ними согласны, но это принципиально.

Важным бизнес-омбудсмен считает и факт понимания того, чем должны заниматься нестационарные торговые точки, — прессой и вендингом.

В Прикамье наблюдается незначительное снижение общего числа субъектов предпринимательской деятельности, однако индивидуальных предпринимателей становится больше. По мнению Вячеслава Белова, уменьшение количества юрлиц, возможно, связано с системными мерами борьбы с фирмами-однодневками, которые принимают налоговые органы по всей стране

Кстати

1 августа 2018 года в конференц-зале Пермской торгово-промышленной палаты (Пермь, улица Советская, 24б, второй этаж, с 14.00 до 16.00) состоится круглый стол «Реформа контрольно-надзорной деятельности». В стране идет масштабное реформирование контрольно-надзорной деятельности, которое рассчитано на период до 2025 года. Основными целями реформы продекларированы повышение качества жизни путем снижения ущерба охраняемым ценностям (жизни, здоровью, имуществу), уменьшение административной нагрузки на бизнес, рост эффективности и качества проводимых контрольно-надзорных мероприятий. К обсуждению темы приглашаются представители бизнеса. Получить более подробную информацию и подать заявку на участие в круглом столе можно по телефону (342) 235-78-48 (доб. 118) или электронной почте zakon@permtpp.ru.