Участники Валдайского клуба обсудят движение России на Восток в рамках ВЭФ-2018

Ожидается, что в рамках деловой программы Форума пройдет сессия Валдайского клуба на тему «Новая геополитика и политическая экономия Азии: возможности для России », посвященная многостороннему сотрудничеству в АТР. Участники дискуссии обсудят глобальное экономическое и политическое сотрудничество России и Евразии. В ней примет участие председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного Клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий , а также российские и зарубежные политики, дипломаты, ученые и политологи.

Кроме того, в рамках ВЭФ-2018 состоятся теледебаты Клуба «Валдай» на телеканале «Россия 24», в ходе которых пройдет презентация ежегодного доклада Клуба «К Великому океану — 6: идеология поворота на Восток». Впервые этот формат был использован на Восточном экономическом форуме в 2017 году