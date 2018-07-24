Ещё
Участники Валдайского клуба обсудят движение России на Восток в рамках ВЭФ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники Валдайского клуба обсудят движение России на Восток в рамках ВЭФ-2018 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Ожидается, что в рамках деловой программы Форума пройдет сессия Валдайского клуба на тему «Новая геополитика и политическая экономия Азии: возможности для России», посвященная многостороннему сотрудничеству в АТР. Участники дискуссии обсудят глобальное экономическое и политическое сотрудничество России и Евразии. В ней примет участие председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного Клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, а также российские и зарубежные политики, дипломаты, ученые и политологи.
Кроме того, в рамках ВЭФ-2018 состоятся теледебаты Клуба «Валдай» на телеканале «Россия 24», в ходе которых пройдет презентация ежегодного доклада Клуба «К Великому океану — 6: идеология поворота на Восток». Впервые этот формат был использован на Восточном экономическом форуме в 2017 году
РЖД-Партнер: последние новости
РЖД расширяет географию действия Делового проездного Железная дорога в Магаданской области появится к 2030 году ОАО «РЖД» с начала реализации проекта по развитию железных дорог Восточного полигона модернизировало более 5 тыс. км пути
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов180
Основательница Femen покончила с собой94
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков63
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции220
Плеер.ру погубила отчетность23
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение