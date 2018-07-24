Александр Подольский: «Нам предстоит провести кадастровую оценку более 1 миллиона объектов недвижимости»

Александр Подольский. В прошлом году в России вступил в силу новый Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке» № 237-ФЗ, который установил совершено новый порядок кадастровой оценки недвижимости на территории России. Об изменениях в интервью PRIMPRESS рассказал директор краевого департамента земельных и имущественных отношений Приморского края

— Александр Сергеевич, расскажите более подробно, чего ожидать от нового закона?

— Собственно говоря, с 1 января 2017 года вступил в силу новый федеральный закон, который установил совершено новый порядок кадастровой оценки недвижимости на территории РФ. Ранее кадастровая оценка проводилась в соответствии с Федеральным законом «О кадастровой деятельности» от 24 июля 2007 № 221-ФЗ. В соответствии с ним заключался государственный контракт с подрядчиком, который мог проводить оценку объектов недвижимости и уже результат этой работы после проверок вносился в кадастровые сведения об объектах.

В настоящий момент законодатель решил кардинально поменять данный подход. Полномочия по кадастровой оценке полностью переходят в субъекты Российской Федерации. На уровне субъектов создается специализированная государственная организация, которая будет заниматься только кадастровой оценкой объектов недвижимости.

— Как теперь будут оценивать объекты недвижимости?

— Созданные организации будут специализироваться на кадастровой оценке объектов недвижимости массовым методом в соответствии с методиками, которые разработаны Министерством экономического развития . В отличие от прошлой системы, сейчас будет проводиться большой подготовительный этап: сбор, обработка и систематизация информации. Очень много критериев, которые влияют на кадастровую стоимость объекта, ранее не учитывались и не анализировались. В настоящий момент Центр кадастровой оценки, созданный в Приморье, занимается первым сбором и обработкой информации и уже в следующем году специалисты приступят к проведению оценки.

Необходимо сказать, что теперь существенными критериями кадастровой оценки будет год постройки, материал из которого сделаны стены, месторасположение. В результате оценка будет более качественная, нежели раньше.

— Есть ли у Вас какие-нибудь ожидания от новой системы оценки?

— Мы предполагаем, что данная работа значительно снизит количество обращений по пересмотру и необоснованному установлению кадастровой стоимости. Мы все понимаем, что кадастровая стоимость — это база для расчета ставок арендных платежей и выкупной цены земельных участков. Исходя из того как эта база будет подготовлена, мы с вами увидим эффективность работы госорганов.

— Будет ли проводиться оценка муниципальной собственности или же только имущества физических лиц?

— В соответствии с данным законом проводится оценка всех объектов недвижимости на территории страны. Это земельные участки различных категорий, а также здания и помещения. Все объекты, которые находятся в частной, муниципальной, государственной собственности, а также те объекты, владельцами которых являются юридические лица. Наша задача определить стоимость всех объектов недвижимости. Согласно нашим подсчетам, специалисты центра оценят свыше 1,3 миллионов объектов недвижимости различной формы собственности в Приморском крае.

— Планируется ли в связи с таким большим количеством работы увеличивать штат сотрудников учреждения?

— Штат сотрудников при создании уже был определен, это около 50 человек, туда входят оценщики, которые в настоящее время занимаются сбором информации, помимо них в штате есть юристы и другие специалисты. Добавлю, что оценщики, которые работают в штате, не имеют право заниматься какой-либо другой деятельностью. И, пользуясь случаем, если кто-то из оценщиков хотел бы поработать в нашем учреждении, то вакансии еще есть.

— После вашей работы насколько кадастровая стоимость будет отличаться от рыночной и инвентаризационной?

— В идеале кадастровая стоимость должна совпадать с рыночной. И все методики по определению кадастровой стоимости направлены на то, чтобы цена объекта была максимально приближена к рыночной. Что касается инвентаризационной стоимости, то она обычно ниже кадастровой, и не всегда отражает рыночную стоимость объекта.

— Как действия нового закона отразятся на обычных людях?

— Изменения будут в расчете налога. Если сейчас налог отсчитывают от инвентаризационной стоимости, то скорей всего с 2020 года налог начнут считать от кадастровой стоимости. Она будет определяться не чаще, чем один раз в три года и не реже, чем один раз в пять лет.

— Могут ли приморцы принять участие в проведении кадастровой оценки?

— Да, каждый житель края на этапе сбора информации до конца этого года может подать декларацию о характеристиках своих объектов недвижимости в Центр кадастровой оценки Приморья. В перечень объектов, подлежащих декларированию, входят здания, сооружения, помещения, имущественные комплексы, машиноместа, объекты незавершенного строительства, а также земельные участки, находящиеся в собственности.