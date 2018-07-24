Москва может стать одним из мегаполисов-лидеров в новой экономике 

Москва, 24 июля — «Вести. Экономика» Аналитики The Boston Consulting Group пришли к выводу, что у российской столицы есть все шансы к 2025 году войти в группу мегаполисов-лидеров по конкурентоспособности в новой экономике.
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"Исследовании конкурентоспособности Москвы в сфере новой экономики" от BCG охватило 12 мегаполисов мира. Москву сравнивали с Берлином, Гонконгом, Лондоном, Мехико, Нью-Йорком, Парижем, Сан-Паулу, Сеулом, Сингапуром, Токио, Шанхаем. Все эти города, по оценке аналитиков, сопоставим по размеру ВВП, численности населения, инновационности и структуре экономики. Города были поделены на 3 группы. В первую вошли Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сеул, Шанхай. Это города уже сформировавшие благоприятную среду для талантов, инвестиций и технологий. В второй группе оказались Сингапур, Токио, Берлин, Москва. Это мегаполисы, в которых достигнута высокая обеспеченность этими ресурсами по каждому из направлений. В третьей группе — отстающие мегаполисы, которые достигли от силы среднего уровня по вышеобозначенным направлениям. Это Гонконг, Сан-Паулу, Мехико. Как пояснил председатель BCG Россия Владислав Бутенко, новая экономика сегодня — это новая стратегия конкуренции мегаполисов за таланты, умные инвестиции и технологии через создание условий для талантов. Им должны обеспечиваться возможности для самореализации и качество жизни. "Экономическая конкуренция между странами сегодня перерастает в конкуренцию между мегаполисами за человеческие ресурсы, инвестиции и присутствие технологичных компаний, причем наиболее успешные мегаполисы делают ставку на таланты как ключевое преимущество в конкурентной борьбе в условиях новой экономики", — отметил Бутенко. Москва привлекает ресурсы Российская столица набрала серьезный темп по уровню обеспеченности ресурсами (таланты, инфраструктура, финансирование) в 2011-2017 гг. ∎Москва опережает все другие мегаполисы ∎ по показателю прироста доли рабочих мест категории «Знание», что является критически важным фактором для успешного развития новой экономики∎", — отмечается в исследовании. Москва входит в топ-10 желаемых мест для переезда и работы зарубежных квалифицированных специалистов, опередив таким образом Сингапур и Токио. Причем около 40% квалифицированных специалистов готовы рассматривать российскую столицу как город для жизни и работы. Для 9% респондентов BCG Москва входит в пятерку городов за пределами своей страны, наиболее привлекательных для переезда и работы. В отличие от Токио, Сеула, Сингапура и Гонконга. По количеству технопарковых зон Москва уступает разве что Берлину. При этом качество технопарковой инфраструктуры (льгот, субсидий, оказываемой резидентам поддержки) намного лучше того, что предлагают другие города. По числу технологических стартапов Москва занимает третье место. На первом — Нью-Йорк (6,3–7,8 тысячи), на втором — Лондону (4,3–5,9 тысячи). Москва сегодня находится на уровне Сеула (1,5–3,4 тысячи) и опережает Сан-Паулу, Париж, Берлин, Сингапур. Доля занятых в НИОКР в Москве составляет 3,5%. Это ставит российскую столицу на один уровень с Парижем (3,8%) и Берлином (3%). Доля компаний, осуществлявших технологические инновации, с 2011 по 2017 год в столице выросла в полтора раза, поставив Москву на один уровень с Южной Кореей (19%). "Эти достижения еще предстоит транслировать в конкурентоспособные результаты и, таким образом, догнать мировых лидеров. У Москвы есть для этого потенциал. ∎ Москва войдет в группу мегаполисов-лидеров по конкурентоспособности в новой экономике уже к 2025 году при условии сохранения темпов преобразований в ходе реализации возможностей уже созданной ресурсной базы в конкурентоспособные результаты", — резюмируют авторы исследования.