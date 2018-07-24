Банк «Зенит» снизил ставки по ипотеке 

Банк «Зенит» снизил ставки по действующим программам ипотечного кредитования. Теперь при оформлении кредита на покупку новостройки или готового жилья заемщики могут рассчитывать на ставку 9,7—10,7% годовых в зависимости от типа приобретаемой недвижимости (ранее — 10,2—11,2% годовых). При рефинансировании ипотечного кредита, оформленного в стороннем банке, новый кредит будет оформлен под 9,8—10,1% годовых (прежде — 9,9—10,2% годовых). В рамках акции «Ипотека по двум документам» кредит на приобретение недвижимости предоставляется под 10,4% годовых, а с целью рефинансирования — под 10,5% годовых (ранее процентная ставка по программе составляла 10,9% годовых). В случае покупки недвижимости у застройщиков-партнеров банка (ПИК, «Пионер», «Гранель») ставка будет снижена до 9,65% годовых.
Остальные условия кредитования остались прежними.
Продуктовый виджет
Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 15% собственных средств от стоимости готовой квартиры, 20% — от стоимости новостройки и комнаты, 30% — от стоимости жилого дома с земельным участком и машиноместа и 35% от стоимости недвижимости при оформлении ипотеки по двум документам. При учете в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала его размер может быть уменьшен на сумму МСК (К/З при этом не может превышать 95%). Максимальная сумма кредита в зависимости от типа недвижимости может достигать 20 млн рублей для Московского региона и 15 млн рублей для иных филиалов банка. Допустимый срок кредитования не может превышать 30 лет.
Также снизилась ставка по кредиту «Потребительский под залог жилой недвижимости», теперь она составляет 12,5% годовых — при залоге квартиры, апартаментов, таунхауса, 14,5% годовых — при залоге жилого дома с земельным участком. Программа позволяет получить от 1 млн до 20 млн рублей (ранее — от 540 тыс. до 14 млн) на любые цели. Срок кредитования — до 15 лет.
«Условиями кредитования банка предусмотрены ряд надбавок и скидок к ставке в зависимости от различных параметров. Так для ИП и собственников бизнеса надбавка к итоговой ставке составит 1 процентный пункт. При отказе заемщика от личного/титульного страхования ставка будет выше на 2/1 процентный пункт. При приобретении недвижимости на первичном рынке по договору уступки прав требования по ДДУ у физического лица надбавка к ставке составит 1 процентный пункт. Также теперь при подтверждении дохода справкой по форме банка ставка будет выше на 0,5 процентных пункта (ранее форма подтверждения дохода не влияла на процентную ставку). При этом для молодых семей скидка к итоговой ставке составит 0,2 процентных пункта, а для зарплатных клиентов и клиентов от партнеров банка — 0,3 процентных пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.