«Я молила бога, чтобы мы погибли быстро»

16 июня самолёт, следовавший рейсом 5495 Новосибирск Анталья авиакомпании AZUR air, несмотря на сложные погодные условия, несколько раз пытался совершить посадку в Анталье — в течение полутора часов — и только чудом избежал катастрофы. В итоге, после нескольких попыток, пилот принял решение посадить самолёт на запасной аэродром Даламан.

Представитель авиакомпании — директор по связям с общественностью авиакомпании AZUR air Анастасия Матюшина — тогда заявила, что посадка проходила в условиях ливневых осадков и грозового фронта и после третьего захода командир «принял абсолютно грамотное решение о посадке на запасной аэродром в Даламан».

По словам Матюшиной, представитель авиакомпании обеспечивал приезд врачей к пассажирам, обратившимся за медицинской помощью, снятием этих пассажиров и их багажа с рейса, а далее обеспечением трансфера для пассажиров из Даламана к местам отдыха.

Но, как оказалось, остались пассажиры, которые до сих пор испытывают недовольство и со страхом вспоминают тот полёт. Ольга Ереемеева летела на отдых с двумя детьми (6 и 12 лет) и их бабушкой.

«Когда объявили посадку, мы увидели из окна крыло, на которым были капли. Доча мне ещё говорит, что там капли, а я думаю: «Откуда они могут быть, ясная же погода». Буквально через минут 10–15 начался просто ад: очень сильно трясло, пахло гарью — всё это продолжалось на протяжение полутора часов. Было три-четыре — уже не помню точно — попытки зайти на посадку. Гравитация: летали журналы в самолёте, телефоны, обувь, ключи и, простите, рвота. Мы уже, честно, попрощались с жизнью. Глядя на своих детей, я просто молила бога, чтобы это было быстро и безболезненно. Невозможно было вынести вообще то, что там происходит. Пилот объявлял: «Уважаемые пассажиры, успокойте своих детей», но это нельзя было сделать при том, как трясло и как это всё летало», — рассказывает Ольга Еремеева

Когда Ольга три-четыре раза нажимала кнопку вызова бортпроводника, никто, по её словам, не реагировал, но потом извинились за это. У неё были проблемы с давлением. Когда им объявили, что самолёт сядет в другом аэропорту, все немного успокоились, говорит Ольга. Сели хорошо, но она чувствовала себя плохо.

«Когда сели, долго оказывали помощь: поливали меня водой, потом уже принесли салфеточки влажные, якобы с нашатырём — им только сначала немного пахло и всё. Дали кислородную маску, от которой помощи никакой не было. Мы минут 30 ждали скорую помощь. Меня посадили на инвалидную коляску и повезли через весь аэропорт в медпункт, со мной была бабушка с двумя детьми. Малому сыну шесть лет, ему было плохо — его рвало. Там уже никакого сопровождавшего с нами не было, далее пришла девушка-переводчик, которая плохо говорила по-русски», — продолжает историю Еремеева.

Ольге предлагали поехать в больницу, но она отказалась, потому что думала, что станет легче и они поедут дальше. Поставили капельницу, не спросив про деньги. Через какое-то время вернулся человек, который ставил капельницу, и с ним ещё один — с терминалом.

«Мне дали телефон, в котором на ломанном русском со мной разговаривал мужчина. Спрашивал, стало ли мне лучше после капельницы. Он говорит: «Плати 150 баксов, доставай карту, там у тебя терминал».

Во-первых, дайте мне капельницу закончить, я ничего не соображаю, во-вторых, нет у меня денег. Но в конце концов поняла, что это чужая страна, непонятно, какие законы, я с двумя детьми. Грубо говоря, с меня выдернули капельницу, потому что я отказывалась платить. И чтобы мне избежать наказания, я отдала 100 баксов. Заставила их выписать чек на эти деньги. И быстро ушли оттуда блуждать по аэропорту — боялись, что нас остановят за эти 50 баксов», — вспоминает сибирячка.

Семья дошла до полиции — их попросили показать паспорта. В них не было печати, потому что пассажиров сняли с самолёта. Долго разбирались с этим. По словам Еремеевой, следующей проблемой стал багаж: сначала им сказали, что самолёт улетел вместе с багажом. Минут через 15 выяснилось, что всё на месте, в течение получаса они получали свой багаж.

«Наконец появились все те, кто с нами летел. Всем было плохо и страшно. Далее примерно шесть часов мы ехали на автобусах с пересадкой с одного вида на другой — с больших на маленькие. И заселились мы только ночью. Дети, конечно, до сих боятся летать. Психологическое состояние у нас тяжёлое. Даже будучи уже на отдыхе, мы сидели в лобби-баре, услышали какой-то странный гул, как в самолёте, испугались. Оказалось, что это подъехал большой автобус. Обратно мы летели со слезами и с большим страхом. Кстати, я и дети вообще впервые летели на самолёте. Нам теперь какую-то реабилитацию нужно проходить», — говорит Ольга Еремеева.

Вернувшись в Новосибирск, Ольга звонила туроператору — ANEX Tour — и в авиакомпанию AZUR air. Ответили, что нужно составлять письменные претензии. Ольга хочет вернуть 100 долларов за капельницу и получить компенсацию морального вреда, который она оценивает в 15 000 рублей. Кроме того, Еремеева намерена возместить плату за одни сутки, потому что в отель они заселились не 16 июля, как должны были, а 17.

В авиакомпании корреспонденту НГС подтвердили, что эти претензии пассажиры должны направлять туроператору: «Так как перелёт является частью договора, заключённого туристом, соответственно, компенсационные выплаты, в случае если они будут соответствовать действующему законодательству, сможет выплатить туроператор», — сообщает Анастасия Матюшина. Заместитель руководителя PR-отдела ANEX Tour Алена Хитрова заверяет, что Еремеева действительно после возвращения с отдыха обратилась в компанию через отдел контроля качества 18 июля: «С этого же дня была на связи с сотрудником, который скоординировал её по порядку оформления претензий. 19 июля было получено письмо, но не в надлежащем виде, в связи с этим для рассмотрения необходимо повторное корректно оформленное обращение. Ответ будет предоставлен в установленный законом срок».