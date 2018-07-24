Проследить за движением подмосковных автобусов поможет мобильное приложение

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области анонсировало запуск осенью 2018 года мобильного приложения для пассажиров. Жители региона смогут узнать время прибытия автобусов, изменения в движении маршрутов и в расписании.

Новый электронный помощник для жителей Подмосковья — это часть навигационно-информационной системы (РНИС), разработанной компанией «Группа Т-1». Система запущенна18 июля 2018 года, сейчас к ней подключено уже более 11 тысяч автобусов. Помимо контроля движения транспортного средства по маршруту система позволяет также отслеживать нарушения водителем ПДД.

В Минтрансе МО обратили внимание, что в настоящее время ведутся работы по разработке и внедрению дополнительных сервисов, которые позволят сделать поездки на общественном транспорте более комфортными. Уже сейчас для жителей в тестовом режиме работает портал РНИС МО.

«В мобильном приложении, которое планируется запустить осенью этого года, жители смогут строить маршруты, в том числе для льготных категорий граждан с учетом пользования социальной картой, прогнозировать прибытие автобусов на остановку и следить за расписанием. Кроме того, в приложении РНИС будет доступна функция добавления маршрутов в «Избранное» с опцией оповещения о прибытии автобуса на остановку», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов

В компании «Группа Т-1» подчеркивают, что мобильное приложение создается для того, чтобы сделать доступной информацию из РНИС для жителей МО.

«Мы называем это цифровизацией транспортной отрасли. Ее принцип, как нам кажется, в открытости и единстве информации. Когда мы говорим о едином и прозрачном инструменте для контроля транспортной работы, то имеем в виду, что жители, власти субъекта и транспортные компании должны получать необходимую информацию в виде определенных полезных сервисов», — рассказал журналу RUБЕЖ генеральный директор «Группа Т-1» Александр Куканов.