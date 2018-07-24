«Ритм-2000» оставил жителей поселка Литвинки без магазина, а сотрудников — без денег

Торговая компания «Ритм-2000» ушла с тверского рынка громко и некрасиво, оставив массу безработных людей, долги перед поставщиками и пустые магазины. Однако больше всего в этой ситуации пострадали бывшие сотрудники: люди не только остались без работы, но ещё и не получили должного расчёта. Как «попрощалось» руководство со своими бывшими работниками, рассказали ТИА кассиры-продавцы из закрывшегося магазина «Разница», что в посёлке Литвинки.

С корреспондентом ТИА встретились три работницы магазина. Женщины в отчаянии: они не могут получить расчет, пусть деньги и не такие большие, но для продавца с мизерной зарплатой — существенные.

Любовь Георгиевна Енакий проработала в «Разнице» девять месяцев. Устроилась в сентябре на должность кассира с зарплатой 19 тысяч рублей. Но этих денег, говорит женщина, она ни разу не увидела, как, собственно и договора о трудоустройстве. Хотя договор, говорят женщины, был, но в единственном экземпляре. И никогда не выдавался на руки, его забирало руководство.

Согласно условиям, график работы у кассира 2 дня через 2, смена — 12 часов, зарплата 19 тысяч на руки. Однако, говорят женщины, приходилось работать по 13-14 часов.

Любовь Енакий:

— Когда составляли договор, заведующая написала, что я продавец, а сажает меня на кассу. И вот с сентября до 13 июня включительно я работала по 13 часов. Зарплату, которую мне обещали, я ни разу не получила. Были постоянные вычеты по 15%. В них закладывались якобы невыполнение плана и стоимость ворованного товара. Такие вычеты из зарплаты были у всех сотрудников.

Слова коллеги подтвердила и кассир Ольга Тихомирова

— Работали два через два, выходили в выходные, часто перерабатывали. Вот только денежного вознаграждения не видели. Чем больше работаешь, тем больше вычитают. Вообще не платили за переработку. Смена у нас — 12 часов, а женщины работали по 14 часов с 8 утра.

Люди терпели, не жаловались, потому как работу в Литвинках найти очень сложно.

О том, что торговая компания рушится, а магазины будут все до одного закрываться, заговорили после нового года. Работники между собой шушукались, переживали, но официального подтверждения не получали. И продолжали работать за копейки. Лишь в начале июня после информации в СМИ, с работниками решили поговорить. Тот, кто сам не ушел раньше, заставили увольняться. Оставшиеся сотрудники доработали до 13 июня включительно.

— Буквально 1 или 2 июня заведующая начала нас всех по очереди вызывать, чтоб мы подписали согласие о расторжении договора. Конечно, мы все это сделали. А когда спросили про деньги, она сказала, что доработаете и получите. И вот я отработала до 13 числа включительно. За май я получила 7 тысяч, хотя другим девочкам заплатили по 7,5 тысяч. У меня отработано 286 часов, а я получила только 7 тысяч. За июнь — ничего!

В итоге деньги выдавались вот здесь на улице около магазина. Подъехала машина и нам раздавали. Ведомость представляла собой бумажку просто отпечатанную, в которой были указаны фамилии, а напротив их суммы и никаких подробностей — про часы и переработку.

Такая же ситуация и у других работников «Разницы». Многие недополучили по 10-15 тысяч.

— За май с учетом высчитанных процентов, а высчитала она из моей зарплаты 2 643 рублей, я должна была получить 13 757, мне заплатили 7 тысяч. Это при том, что я отработала 180 часов.

В июне я отработала 82 часа и должна была получить 8 610 рублей. За вычетом этих несчастных процентов — 1291 руб. — на руки мне должны были выдать 7 310 рублей. Но этих денег я так и не увидела.

По словам женщин, они несколько раз звонили заведующей, в службу безопасности «Ритм-2000», попытались встретиться с генеральным директором торговой компании Денисом Коноплянко, но безуспешно.

— Я девочек собрала и предложила поехать в офис. Нас не пропустили. Мне сказали, что я непонятно кто, меня даже в компьютере нет, в базе данных. В центральном офисе, где сидит Коноплянко, у секретаря написали претензии, и она пообещала позвонить. Ждали неделю-две-три. В итоге — ничего. Мы съездили написали еще претензии, второй раз. Четыре дня назад позвонила в службу безопасности и спросила, когда доплатят за май и заплатят за июнь. Мне ответили, что ничего мы не получим и зря мы бегаем.

Тем временем, поселок Литвинки остался без крупного магазина и аптеки. Ближайший — в 4 км на Соминке. Вот туда-то и ездят местные жители. Теперь просто так не выйдешь из дома за хлебушком, говорят сельчане.

— Без него очень тяжело, вообще без магазина тяжело. Потому что в маленьком магазине, что на въезде, цены накрутили. Куда теперь идти пожилым людям? Здесь всегда можно было купить и молоко, и хлеб. А теперь приходится ездить в «Кредо» или там переплачивать, в маленьком магазинчике.

Сейчас в Литвинках продукты можно купить на въезде в поселке. Из магазинов — минимаркет и два ларька. Аптеки нет вообще.

Местные говорят, что обращались к депутату городской думы и гендиректору ЗАО «Калининское» Александру Оводкову, но пока тишина. Люди в отчаянии, как и кассиры из «Разницы». Последние намерены добиваться справедливости до конца.