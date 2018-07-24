Российские шпажистки и саблисты вышли в чевтертьфинал чемпионата мира в Китае 

В Уси (Китай) продолжается чемпионата мира по фехтованию. Российские шпажистки Татьяна Андрюшина, Татьяна Гудкова, Виолетта Храпина и Виолетта Колобова в 1/8 финала командного турнира разгромила команду Испании со счётом 40:21. 25 июля россиянки встретятся с командой Польши.
В четвертьфинал также вышли российские саблисты Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов и Вениамин Решетников. В 1/8 финала они победили команду Китая со счётом 45:37 и теперь сразятся с итальянцами.
Накануне сборная России на чемпионате мира осталась без медалей. Лучший результат продемонстрировала Инна Дериглазова, которая дошла до четвертьфинала турнира рапиристок.