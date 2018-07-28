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Роналду приговорили к двум годам тюрьмы условно
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Роналду приговорили к двум годам тюрьмы условно 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
Испанский суд вынес решение по делу о нарушении португальским футболистом Криштиану Роналду налогового законодательства страны. Форварда туринского «Ювентуса» приговорили к условному сроку тюремного заключения на два года и крупному денежному штрафу, сообщает Reuters.
По информации источника, звездный спортсмен будет обязан выплатить сумму в размере 19 миллионов евро.
Напомним, налоговая полиция Испании обвинила Роналду в финансовых нарушениях и сокрытии доходов от рекламной деятельности в период его выступления за мадридский «Реал». Футболист признал свою вину и пошел на сделку со следствием.
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