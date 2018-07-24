Врио вице-губернатора Андрей Жуков: изменения в инфраструктуре новосибирского Академгородка обсуждать рано

19 июля в администрации Советского района прошел информационный день мэрии, посвященный проекту «Академгородок 2.0». О планах развития социальной инфраструктуры и транспорта жителям рассказали ведущий научный сотрудник Института экономики и организации производства СО РАН Юрий Воронов и заместитель председателя СО РАН Иван Благодырь . Тогда прозвучали неожиданные предложения о кардинальном изменении внешнего облика научного центра.

Вопросы о том, насколько эти планы реальны и когда готовый проект «Академгородок 2.0» будет представлен широкой публике, корреспондент Sibnovosti.ru Артём Шершнёв задал врио вице-губернатора Новосибирской области Андрею Жукову . Он курирует подготовку программы развития Новосибирского научного центра.

Входят ли Юрий Воронов и Иван Благодырь в группу по разработке проекта «Академгородок 2.0»? Можно ли считать заявления, которые они сделали в ходе встречи с жителями, официальной позицией группы разработчиков проекта?

Прежде всего, необходимо еще раз пояснить, что такое проект «Академгородок 2.0». Напомню, что в феврале президентом было дано поручение правительству страны совместно с РАН и правительством Новосибирской области подготовить и представить план развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок. В соответствии с этим поручением, в правительстве Новосибирской области была создана проектная команда для разработки этого плана развития, а сам проект получил название «Академгородок 2.0».

В проектную команду входят представители различных областных министерств и ведомств, Сибирского отделения РАН, мэрии Новосибирска , Кольцово, Краснообска, представители бизнеса, общественники, сотрудники исполкома МА «Сибирское соглашение». Команда работает под моим руководством, а курирует весь процесс непосредственно врио губернатора Новосибирской области Андрей Александрович Травников

Предполагается, что первая публичная презентация и обсуждения проекта «Академгородок 2.0» состоится в рамках «Технопрома» в конце августа. До этого времени обнародовать какие-то конкретные детали проекта просто нет смысла, поскольку они окончательно не определены. Поэтому, наверное, не совсем правильно рассматривать информацию, полученную в ходе информационного дня мэрии Новосибирска, как презентацию проекта «Академгородок 2.0». Скорее, уважаемые представители СО РАН поделились с общественниками своей личной позицией по поводу будущего развития Академгородка.

Совершенно естественно, что у многих из тех, кто связал свою жизнь и судьбу с Новосибирским научным центром, есть какие-то мысли и пожелания по его дальнейшему развитию. Право каждого — выносить эти мысли на всеобщее обсуждение. И в четверг 19 июля в администрации Советского района были затронуты сразу несколько проблем, которые волнуют всех жителей Академгородка. В первую очередь, это жилая, транспортная, научная инфраструктура. Однако хочу подчеркнуть, что непосредственно к проекту «Академгородок 2.0» это обсуждение не имеет отношения, поскольку ни Иван Валентинович Благодырь, ни Юрий Петрович Воронов непосредственно в проектную команду не входят. Хотя, их видение развития Новосибирского научного центра, как и всех жителей новосибирского Академгородка, безусловно значимо и важно, оно не является официальной позицией группы разработчиков проекта. За этот проект перед руководством страны и новосибирцами отвечает проектная команда, а, значит, и право представлять его публично дает именно мера этой ответственности.

Андрей Викторович, в какой мере планы развития научного центра сочетаются со статусом Новосибирского научного центра как объекта культурного наследия? Будет ли в ходе реализации проекта затронута инфраструктура верхней зоны Академгородка?

Безусловно, рабочая группа учитывает статус Новосибирского научного центра, и мы понимаем, что это — уже сложившаяся территория со своей особой инфраструктурой и уникальной атмосферой. Перед нами стоит задача органично вписать новое в рамки существующего.

Что касается конкретных инфраструктурных изменений, они, несомненно, будут, но обсуждать их пока рано. Осенью в правительстве Российской Федерации нам предстоит защищать паспорта каждого из проектов, входящих в «Академгородок 2.0». Сегодня эти паспорта находятся в стадии разработки, и только после их одобрения можно будет обсуждать конкретные инфраструктурные изменения, в том числе и по верхней зоне Академгородка.

Каким образом жители Академгородка и прилегающих к нему территорий могут внести свои предложения в проект развития? Учитывает ли рабочая группа мнение его жителей? Где можно ознакомиться с проектами развития Новосибирского научного центра?

Как я уже упоминал, в проектную команду входят представители общественных организаций, которые принимают самое активное участие в разработке плана развития. Таким образом, мы, безусловно, учитываем мнение общественности.

Мы регулярно выезжаем в Академгородок, встречаемся с жителями, с общественниками, блогерами. В ближайшие дни буду работать в Новосибирском научном центре по вопросам благоустройства территории.

Но, повторюсь, сегодня первоочередная задача — разработать и утвердить паспорта проектов в правительстве страны, и только затем мы сможем расставлять приоритеты в развитии инфраструктуры, в том числе, и, исходя из финансовых возможностей. На этом этапе мы планируем проведение публичных слушаний.

После проведения презентации проекта «Академгородок 2.0» в рамках «Технопрома-2018», информация по проекту появится в открытом доступе. Также планируется разработка единого информационного портала проекта. То есть, все будет открыто и прозрачно в рамках действующей системы обратной связи с гражданами.