Ишимские чиновники рассказали, когда в городе полностью исчезнут неприятные запахи с заводов

Первые шаги к возможности свободно дышать и проветривать жильё в жару уже сделаны. Но нужно подождать, пока владельцы предприятий устранят причины зловоний в городе

Накануне, 23 июля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Ишимского района озвучен ряд мер по нейтрализации неприятных запахов в городе и пригороде. Руководители заводов свою причастность к тлетворным ароматам признали и уже приняли первые шаги по устранению существующей проблемы.

Неприятный зловонный запах на улицах Ишима держится с начала лета. В последние недели, по словам местных, проблема усугубилась: дома проветрить можно только урывками, а от тлетворного аромата появляется сильная головная боль. Горожане предполагают, что в чанах на территории завода «АминоСиб» преет пшеница для производства спирта и, чтобы она не воспламенилась, ёмкости открывают. Из них по всему городу распространяется смрад.

Что говорят чиновники

Заводы признали свою вину в появлении неприятных запахов и уже работают над их устранением.

— Наиболее проблемными в отношении запахов являются «АминоСиб» и «Ишимский ветсанутильзавод». Первое из них осуществило сброс сточных вод в небольшое озеро рядом с производством. Из-за быстрого разложения органических отходов в водоёме как раз и появился резкий неприятный запах. Для того, чтобы его устранить, владельцы предприятия начали строить усреднитель, с помощью которого сточные воды с завода будут уходить не в водоём, а в канализационные стоки «Водоканала». «АминоСиб» сможет пользоваться очистными сооружениями водоснабжающей организации, и обязан будет провести рекультивационные работы на территории, прилегающей к безымянному загрязнённому озеру. «Ишимский ветсанутильзавод» после получения дотаций от областного правительства сможет закупить оборудование с улучшенной системой фильтрации выбросов в атмосферу, которое блокирует пары, возникающие в процессе производства. Как итог — чистый, свежий воздух. Еженедельно планируем проводить собрания для подведения промежуточных итогов решения вопросов с неприятными запахами. В перспективе, совместными усилиями эту проблему удастся решить до начала следующего лета, — рассказал 72.ru глава Ишимского муниципального района Сергей Ломовцев.

Синим обозначены корпуса завода «АминоСиб». Мутным серо-зелёным (в нижней части карты) —безымянное озеро, куда с предприятия сливали отходы без предварительной очистки сточных вод Он уточнил, что владельцы предприятий свою причастность к возникшей проблеме полностью признали и готовы исправить свои ошибки в утилизации отходов производств. В частности, им предстоит очистить и дно озера, куда сливались нечистоты: осадок также источает неприятный аромат. Испарения не ядовиты, поэтому на этот счёт волноваться ишимцам не стоит.

Как видят проблему доктора

Медики считают, что проблемы, как таковой, нет. И ситуация с заболеваниями дыхательных путей не вызывает опасений.

— С начала июня количество обращений пациентов остаётся неизменным. Если сравнивать с данными прошлого года, жалоб на проблемы с органами дыхательной системы стало меньше. На сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая отравления токсинами из-за выброса в воздух промышленных отходов с предприятий, — заверили руководство областной ишимской больницы №4.

На что жалуются местные жители

По словам горожан, неприятный аромат появился в городе после открытия завода в 2016 году. С тех пор в теплое время года ишимцы мучаются от неприятного запаха.

— В северной части города в пределах городской черты находится мясокомбинат. До строительства ветсанутильзавода вонь шла с него. После ввода в эксплуатацию ВСУЗа в 1969 году запахи стали поступать из двух источников: при северном ветре — с мясокомбината, при северо-восточном — со ВСУЗа. Вонь тошнотворная и напоминает атмосферу старого уличного туалета. В прошлом году был введен в эксплуатацию завод «АминоСиб» в том же северо-восточном направлении, и при этом направлении ветра появился еще один запах, неприятный и тошнотворный. Последние месяцы ветер вонь в различных частях города постоянная и труднопереносимая. Я не знаю, где живут директора мясокомбината и ВСУЗа, но глава города Фёдор Шишкин — в Голышманово, а милиардер и владелец «АминоСиба» Николай Мамонтов — в Синицинском бору или за пределами страны. Полагаю, что они чувствуют вонь от производств только в рабочее время, но ведь у них стоят кондиционеры, — рассуждает Александр Смолин

Водоём, от которого по всему городу и за его пределами разносится неприятный гнилостный запах

— Запах стоит давно, если это можно назвать запахом. Вонь стоит невыносимая, от которой по ночам невозможно уснуть. Квартиру проветриваем днём, пока не так сильно пахнет. Невыносимо так жить, — сетует жительница Ишима Евгения Лукошникова.

Что говорят в Роспотребнадзоре

Жалобы от ишимцев поступают регулярно, но тех, кто пишет официальные обращения в ведомство, не так уж и много.

— Нам поступило 12 жалоб на неприятный запах в Ишиме, на основании которых уже проводится контрольно-надзорные мероприятия с лабораторно-инструментальными исследованиями атмосферного воздуха. Также оказываем поддержку в проведение проверки Росприроднадзору и департаменту недропользования, которые также разбираются сейчас в этой проблеме, — уточнили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

На деле жалоб в разы больше. Ишимцы апеллируют к действующему законодательству и, как могут, отстаивают свои права на чистый воздух.

В начале июля жители ещё одного города в нашем регионе задыхались от неприятного запаха, который возник по иной, чем в Ишиме, причине. Что произошло и как удалось устранить проблему, читайте в нашем предыдущем материале.