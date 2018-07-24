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Глава ТПП РФ рассказал, что КамАЗ обсуждает создание автосборочного производства в ЮАР
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Глава ТПП РФ рассказал, что КамАЗ обсуждает создание автосборочного производства в ЮАР 

ТАСС 33 минуты назад
ТАСС, 24 июля. КамАЗ обсуждает возможность организации сборочного производства автотехники в ЮАР, заявил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Сергей Катырин.
"Предполагается реализация дистрибьюторского соглашения между ПАО «КамАЗ» и южноафриканской компанией Bell Equipment в полной мере и последующее расширение продаж с последующим переходом на локализованную сборку автомобилей КамАЗ различных модификаций", — сказал Катырин, принимавший участие в работе Делового совета БРИКС в Дурбане (ЮАР).
По его словам, договоренности по организации производства на территории ЮАР уже подписаны руководством КамАЗ и Bell Equipment, 54 машины уже поставлено в ЮАР. «Южноафриканской стороной заказно еще 16 машин, ожидается поставка. На начальном этапе плановый показатель продаж грузовиков КамАЗа установлен на уровне 200 машин в год», — сказал Катырин.
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