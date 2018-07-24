Глава ТПП РФ рассказал, что КамАЗ обсуждает создание автосборочного производства в ЮАР

"Предполагается реализация дистрибьюторского соглашения между ПАО «КамАЗ» и южноафриканской компанией Bell Equipment в полной мере и последующее расширение продаж с последующим переходом на локализованную сборку автомобилей КамАЗ различных модификаций", — сказал Катырин, принимавший участие в работе Делового совета БРИКС в Дурбане (ЮАР).

По его словам, договоренности по организации производства на территории ЮАР уже подписаны руководством КамАЗ и Bell Equipment, 54 машины уже поставлено в ЮАР. «Южноафриканской стороной заказно еще 16 машин, ожидается поставка. На начальном этапе плановый показатель продаж грузовиков КамАЗа установлен на уровне 200 машин в год», — сказал Катырин.