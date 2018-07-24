Пушки, строй и Пётр I: Архангельск отметит день ВМФ исторической реконструкцией

Реконструкторы воссоздадут прибытие Петра I в Архангельск и его встречу со стрельцами и воеводой

В день ВМФ, 29 июля в 15 часов, на Красной пристани пройдет реконструкция прибытия в город Петра I и его встречи со стрельцами и воеводой. После этого они историческим строем пойдут к Гостиному двору. Там все желающие смогут посмотреть на армейские строевые приемы конца VII века.

Санкт-Петербурга. В мероприятии примут участие шесть архангельских реконструкторов из клуба «Двинской град». Они получили Президентский грант на воссоздание исторически достоверного образа стрельца. Реконструкторы из Петрозаводска привезут копии пушек времен Петра. Присоединятся к ним коллеги из Москвы