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Пушки, строй и Пётр I: Архангельск отметит день ВМФ исторической реконструкцией
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Пушки, строй и Пётр I: Архангельск отметит день ВМФ исторической реконструкцией 

29.ru 34 минуты назад
Фото: 29.ru
Реконструкторы воссоздадут прибытие Петра I в Архангельск и его встречу со стрельцами и воеводой
В день ВМФ, 29 июля в 15 часов, на Красной пристани пройдет реконструкция прибытия в город Петра I и его встречи со стрельцами и воеводой. После этого они историческим строем пойдут к Гостиному двору. Там все желающие смогут посмотреть на армейские строевые приемы конца VII века.
В мероприятии примут участие шесть архангельских реконструкторов из клуба «Двинской град». Они получили Президентский грант на воссоздание исторически достоверного образа стрельца. Реконструкторы из Петрозаводска привезут копии пушек времен Петра. Присоединятся к ним коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга.
— Всё это отсылает к событиям 325-летней давности, когда Пётр Первый впервые посетил Архангельск и поднял российский флаг на адмиральской яхте «Святой Пётр», тем самым положив начало регулярному государственному судостроению в России и созданию отечественного военно-морского флота, — рассказал заведующий отделом военной истории Архангельского краеведческого музея Игорь Гостев.
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