Помощи властей попросили вкладчики АТБ в Братске, чтобы вернуть свои деньги 

Братчане, которые уже несколько месяцев пытаются вернуть свои вклады, размещенные в Азиатско-Тихоокеанском банке, встретились с мэром Сергеем Серебрянниковым. Они попросили его помочь вернуть деньги, которые ранее передали банку, сообщает пресс-служба администрации города.
С 2016 года АТБ в своих отделениях продавал векселя коммерческой фирмы ООО «ФТК». Однако компания, не имея денежных поступлений, расплачивалась по ранее выпущенным векселям с помощью выпуска новых векселей, то есть действовала как классическая финансовая пирамида. В результате тысячи вкладчиков АТБ потеряли свои деньги, в том числе вкладчики в Братске. Люди стали требовать вернуть обратно их деньги — протестные пикеты прошли в Чите, Ангарске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске. Уже есть судебные прецеденты как в пользу вкладчиков, так и в пользу банка. В апреле текущего года Центробанк отправил АТБ на санацию.
Жительница Центрального района Братска Надежда Артюховская в декабре 2017 года к своему предстоящему 80-летнему юбилею отдала в АТБ все свои сбережения — 100 тысяч рублей. Теперь она и еще несколько десятков горожан, оказавшихся в такой же ситуации, просят местных властей о помощи.
«Я знаю о сложившейся ситуации, — сказал мэр вкладчикам. — Это деньги трудовые. Надо отстаивать свои права, и я готов участвовать в этой работе. 17 июля я уже направил письма директору ЦБ Эльвире Набиуллиной и руководителю временной администрации по управлению АТБ Роману Романенко с просьбой разобраться. Давайте дождёмся ответов. Я также переговорил с правоохранителями. Они сейчас решают вопрос по возбуждению уголовного дела, ведут консультации с Иркутском, со своими головными ведомствами. Я их попросил возбудить уголовное дело здесь». Также мэр обратился за помощью к сенатору Совета Федерации России Виталию Шубе и в городскую прокуратуру.
Пострадавшая от действий банка Лариса Старр предостерегла горожан от контактов с группой поддержки обманутых вкладчиков АТБ, которая предлагает свои услуги в Интернете.
ЦБ отмечает социальную значимость банка для Сибири и Дальнего Востока — в Азиатско-Тихоокеанском банке обслуживались пенсионные счета, банк вел зарплатные проекты компаний с госучастием, кредитовал реальный сектор экономики. Регулятор выделит АТБ средства на поддержание ликвидности. В июне Центробанк выступил с инициативой запретить банкам продавать розничным клиентам векселя сторонних организаций.