Помощи властей попросили вкладчики АТБ в Братске, чтобы вернуть свои деньги

Братчане, которые уже несколько месяцев пытаются вернуть свои вклады, размещенные в Азиатско-Тихоокеанском банке , встретились с мэром Сергеем Серебрянниковым . Они попросили его помочь вернуть деньги, которые ранее передали банку, сообщает пресс-служба администрации города.

Ангарске, Комсомольске-на-Амуре, С 2016 года АТБ в своих отделениях продавал векселя коммерческой фирмы ООО «ФТК». Однако компания, не имея денежных поступлений, расплачивалась по ранее выпущенным векселям с помощью выпуска новых векселей, то есть действовала как классическая финансовая пирамида. В результате тысячи вкладчиков АТБ потеряли свои деньги, в том числе вкладчики в Братске . Люди стали требовать вернуть обратно их деньги — протестные пикеты прошли в Чите Южно-Сахалинске . Уже есть судебные прецеденты как в пользу вкладчиков, так и в пользу банка. В апреле текущего года Центробанк отправил АТБ на санацию.

Жительница Центрального района Братска Надежда Артюховская в декабре 2017 года к своему предстоящему 80-летнему юбилею отдала в АТБ все свои сбережения — 100 тысяч рублей. Теперь она и еще несколько десятков горожан, оказавшихся в такой же ситуации, просят местных властей о помощи.

Пострадавшая от действий банка Лариса Старр предостерегла горожан от контактов с группой поддержки обманутых вкладчиков АТБ, которая предлагает свои услуги в Интернете.

ЦБ отмечает социальную значимость банка для Сибири и Дальнего Востока — в Азиатско-Тихоокеанском банке обслуживались пенсионные счета, банк вел зарплатные проекты компаний с госучастием, кредитовал реальный сектор экономики. Регулятор выделит АТБ средства на поддержание ликвидности. В июне Центробанк выступил с инициативой запретить банкам продавать розничным клиентам векселя сторонних организаций.